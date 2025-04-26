Возвращаются в Россию? McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда

Выход McDonaldʼs из России

Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта. Однако об окончательном уходе с российского рынка компания заявила 16 мая.

Уход сети с рынка РФ стоил McDonald's от более миллиарда долларов.

Как известно, активы компании были проданы бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, который управлял ресторанами "Макдоналдс" в Сибири по франчайзингу. После продажи, бывшие рестораны McDonaldʼs в России начали функционировать под брендом "Вкусно - и точка".

Заметим, что на фоне полномасштабного вторжения McDonald's вышел из Казахстана.

Также компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. На фоне этого глава белорусского режима Александр Лукашенко даже поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

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