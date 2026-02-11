Повернувся з полону після "смерті": чи заберуть у родини виплати - вердикт Міноборони

Родина військового Назара Далецького, який повернувся з полону після того, як три роки вважався загиблим, не має повертати отримані від держави виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
У відомстві наголосили, що захист прав захисників та їхніх близьких є безумовним пріоритетом.
У міністерстві запевнили, що не мають наміру спонукати родину до повернення коштів, адже всі виплати були здійснені згідно із законодавством на основі документів, які були офіційними на той момент.
"Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим", - зазначили у Міноборони.
У міністерстві визнають, що ситуація є унікальною і містить правову колізію, яка потребує "максимально делікатного і зваженого підходу".
Наразі фахівці вивчатимуть обставини, за яких раніше було встановлено факт смерті військового.
"Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, Назар Далецький повернувся з російського полону 5 лютого 2026 року. З вересня 2022 року він вважався загиблим, а у 2023 році родина навіть провела процедуру поховання після того, як тіло нібито було ідентифіковано за результатами ДНК-експертизи.
Після повернення бійця додому в інформаційному просторі з’явилися припущення про можливу вимогу держави повернути виплати у зв'язку із загибеллю.
Ми писали, що 5 лютого Україна та Росія провели обмін полоненими, у межах якого на Батьківщину повернулися 157 українців - 150 військовослужбовців і 7 цивільних.
Серед звільнених - поранені, захисники Маріуполя та незаконно засуджені громадяни України. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.
Це перший обмін між сторонами за останні чотири місяці. Раніше ми розповідали про причини тривалої паузи в процесі обмінів.