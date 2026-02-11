Вернулся из плена после "смерти": заберут ли у семьи выплаты - вердикт Минобороны

Позиция Минобороны

В ведомстве отметили, что защита прав защитников и их близких является безусловным приоритетом.

В министерстве заверили, что не намерены побуждать семью к возврату средств, ведь все выплаты были осуществлены в соответствии с законодательством на основе документов, которые были официальными на тот момент.

"Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо", - отметили в Минобороны.

Юридические нюансы

В министерстве признают, что ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует "максимально деликатного и взвешенного подхода".

Сейчас специалисты будут изучать обстоятельства, при которых ранее был установлен факт смерти военного.

"На сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", - подчеркнули в ведомстве.