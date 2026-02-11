Повернувся з полону після "смерті": чи заберуть у родини виплати - вердикт Міноборони

Родина військового Назара Далецького, який повернувся з полону після того, як три роки вважався загиблим, не має повертати отримані від держави виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Позиція Міноборони

У відомстві наголосили, що захист прав захисників та їхніх близьких є безумовним пріоритетом.

У міністерстві запевнили, що не мають наміру спонукати родину до повернення коштів, адже всі виплати були здійснені згідно із законодавством на основі документів, які були офіційними на той момент.

"Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим", - зазначили у Міноборони.

Юридичні нюанси

У міністерстві визнають, що ситуація є унікальною і містить правову колізію, яка потребує "максимально делікатного і зваженого підходу".

Наразі фахівці вивчатимуть обставини, за яких раніше було встановлено факт смерті військового.

"Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів", - підкреслили у відомстві.