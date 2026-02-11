ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вернулся из плена после "смерти": заберут ли у семьи выплаты - вердикт Минобороны

Украина, Среда 11 февраля 2026 19:19
UA EN RU
Вернулся из плена после "смерти": заберут ли у семьи выплаты - вердикт Минобороны Фото: семья Назара Далецкого не будет возвращать выплаты (loda.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Семья военного Назара Далецкого, который вернулся из плена после того, как три года считался погибшим, не должна возвращать полученные от государства выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Читайте также: Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть

Позиция Минобороны

В ведомстве отметили, что защита прав защитников и их близких является безусловным приоритетом.

В министерстве заверили, что не намерены побуждать семью к возврату средств, ведь все выплаты были осуществлены в соответствии с законодательством на основе документов, которые были официальными на тот момент.

"Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо", - отметили в Минобороны.

Юридические нюансы

В министерстве признают, что ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует "максимально деликатного и взвешенного подхода".

Сейчас специалисты будут изучать обстоятельства, при которых ранее был установлен факт смерти военного.

"На сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", - подчеркнули в ведомстве.

Возвращение после "захоронения"

Напомним, Назар Далецкий вернулся из российского плена 5 февраля 2026 года. С сентября 2022 года он считался погибшим, а в 2023 году семья даже провела процедуру захоронения после того, как тело якобы было идентифицировано по результатам ДНК-экспертизы.

После возвращения бойца домой в информационном пространстве появились предположения о возможном требовании государства вернуть выплаты в связи с гибелью.

Мы писали, что 5 февраля Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого на Родину вернулись 157 украинцев - 150 военнослужащих и 7 гражданских.

Среди освобожденных - раненые, защитники Мариуполя и незаконно осужденные граждане Украины. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

Это первый обмен между сторонами за последние четыре месяца. Ранее мы рассказывали о причинах длительной паузы в процессе обменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Военный Погиб
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ