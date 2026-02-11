Вернулся из плена после "смерти": заберут ли у семьи выплаты - вердикт Минобороны
Семья военного Назара Далецкого, который вернулся из плена после того, как три года считался погибшим, не должна возвращать полученные от государства выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Читайте также: Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Позиция Минобороны
В ведомстве отметили, что защита прав защитников и их близких является безусловным приоритетом.
В министерстве заверили, что не намерены побуждать семью к возврату средств, ведь все выплаты были осуществлены в соответствии с законодательством на основе документов, которые были официальными на тот момент.
"Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо", - отметили в Минобороны.
Юридические нюансы
В министерстве признают, что ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует "максимально деликатного и взвешенного подхода".
Сейчас специалисты будут изучать обстоятельства, при которых ранее был установлен факт смерти военного.
"На сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Возвращение после "захоронения"
Напомним, Назар Далецкий вернулся из российского плена 5 февраля 2026 года. С сентября 2022 года он считался погибшим, а в 2023 году семья даже провела процедуру захоронения после того, как тело якобы было идентифицировано по результатам ДНК-экспертизы.
После возвращения бойца домой в информационном пространстве появились предположения о возможном требовании государства вернуть выплаты в связи с гибелью.
Мы писали, что 5 февраля Украина и Россия провели обмен пленными, в рамках которого на Родину вернулись 157 украинцев - 150 военнослужащих и 7 гражданских.
Среди освобожденных - раненые, защитники Мариуполя и незаконно осужденные граждане Украины. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.
Это первый обмен между сторонами за последние четыре месяца. Ранее мы рассказывали о причинах длительной паузы в процессе обменов.