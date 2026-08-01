Іспанія побудує бар'єр на кордоні Сеути після прориву 60 тисяч мігрантів

Іспанія встановить 500-метровий стримуючий бар'єр на морському кордоні між своїм анклавом Сеута та сусіднім Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Влада оголосила про встановлення захисного бар'єру довжиною 500 метрів на морській ділянці кордону Сеути з Марокко. Це реакція на масовий прорив, коли до анклаву за короткий час потрапили десятки тисяч людей.

Скільки людей загинуло

Кількість жертв під час спроби перетнути кордон зросла до 67 - частина людей потонула, інші загинули в тисняві біля хвилерізу. За даними влади Сеути, які наводить Sky News, могли загинути до 86 людей.

Наразі, за даними МВС Іспанії, більшість мігрантів уже повернулися до Марокко. Кількох виснажених людей, які в суботу вранці допливли до міського пляжу Тарахаль, солдати супроводили назад через кордон.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію низки лідерів ЄС на події в Сеуті. За його словами, заклики тимчасово виключити Іспанію з Шенгенської зони були "підштовхнуті упередженнями, фейковими новинами, невіглаством або політичними інтересами".

Позиція щодо Марокко

Глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка захистив уряд у Рабаті, наголосивши, що саме співпраця із сусідами дозволила Іспанії змінити ситуацію на краще за 24 години.

"Марокко не становить загрози для Сеути чи решти Іспанії. Це надійний партнер", - заявив міністр.

Водночас сотні мігрантів, які нещодавно перетнули кордон, у суботу повернулися до Марокко. Репортеру Associated Press вони розповіли, що йдуть "за власним бажанням" після, за їхніми словами, принизливого поводження з іспанського боку.