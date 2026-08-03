ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Вернут всех": Испания приблизилась к разрешению миграционного кризиса в Сеуте

15:06 03.08.2026 Пн
2 мин
Большинство людей уже в Марокко
aimg Юлия Капитонова
"Вернут всех": Испания приблизилась к разрешению миграционного кризиса в Сеуте Фото: Хаос в Сеуте постепенно утихает (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Почти всех мигрантов, которые на прошлой неделе незаконно проникли в Сеуту, уже вернули. Сейчас власти Испании работают с теми, кто еще остается в анклаве.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава МИД Испании публично пообещал, что его страна сделает все возможное, чтобы вернуть каждого мигранта туда, откуда он пришел.

"Подавляющее большинство въехавших уже вернулись в Марокко. Вернут всех", - подчеркнул Альбарес.

Испанские власти пытаются убедить партнеров по Европейскому Союзу, что ситуацию в Сеуте удалось быстро взять под контроль.

Как утверждает официальный Мадрид, большинство из около 50 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в конце прошлой недели в испанский анклав, уже вернули обратно.

Массовый наплыв мигрантов вызвал хаос на одной из двух сухопутных границ ЕС с Африкой. В то же время Испанию обвинили в том, что ее более лояльная миграционная политика могла стать одним из факторов, побуждающих людей отправиться в Сеуту.

В Мадриде и Рабате объясняют резкий рост мигрантов волной дезинформации вокруг решения Верховного суда Испании от 8 июля, которое ограничило возможность немедленного возвращения людей, задержанных в море.

Испанские власти также выразили недовольство недостаточной поддержкой со стороны других стран ЕС, подчеркнув, что в подобных ситуациях рассчитывают на большую солидарность.

В то же время Мадрид уверяет, что оперативно отреагировал на кризис и не допустил его дальнейшего распространения.

Эту позицию поддержала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. В письме к премьер-министру Испании Педро Санчеса она отметила, что Испания и Марокко "эффективно и результативно справились с ситуацией, успешно предотвратив дальнейшее незаконное перемещение мигрантов в материковую Испанию и другие страны Европы".

Это свидетельствует об изменении риторики Еврокомиссии по сравнению с беспокойством, которое она выражала несколькими днями ранее.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как прорыв мигрантов в Сеуте расколол ЕС и подыграл Кремлю.

Также мы писали, что Испания построит барьер на границе Сеуты после прорыва десятков тысяч мигрантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Испания Марокко Миграционный кризис в ЕС
Новости
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году