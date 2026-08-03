"Вернут всех": Испания приблизилась к разрешению миграционного кризиса в Сеуте
Почти всех мигрантов, которые на прошлой неделе незаконно проникли в Сеуту, уже вернули. Сейчас власти Испании работают с теми, кто еще остается в анклаве.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Глава МИД Испании публично пообещал, что его страна сделает все возможное, чтобы вернуть каждого мигранта туда, откуда он пришел.
"Подавляющее большинство въехавших уже вернулись в Марокко. Вернут всех", - подчеркнул Альбарес.
Испанские власти пытаются убедить партнеров по Европейскому Союзу, что ситуацию в Сеуте удалось быстро взять под контроль.
Как утверждает официальный Мадрид, большинство из около 50 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в конце прошлой недели в испанский анклав, уже вернули обратно.
Массовый наплыв мигрантов вызвал хаос на одной из двух сухопутных границ ЕС с Африкой. В то же время Испанию обвинили в том, что ее более лояльная миграционная политика могла стать одним из факторов, побуждающих людей отправиться в Сеуту.
В Мадриде и Рабате объясняют резкий рост мигрантов волной дезинформации вокруг решения Верховного суда Испании от 8 июля, которое ограничило возможность немедленного возвращения людей, задержанных в море.
Испанские власти также выразили недовольство недостаточной поддержкой со стороны других стран ЕС, подчеркнув, что в подобных ситуациях рассчитывают на большую солидарность.
В то же время Мадрид уверяет, что оперативно отреагировал на кризис и не допустил его дальнейшего распространения.
Эту позицию поддержала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. В письме к премьер-министру Испании Педро Санчеса она отметила, что Испания и Марокко "эффективно и результативно справились с ситуацией, успешно предотвратив дальнейшее незаконное перемещение мигрантов в материковую Испанию и другие страны Европы".
Это свидетельствует об изменении риторики Еврокомиссии по сравнению с беспокойством, которое она выражала несколькими днями ранее.
Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как прорыв мигрантов в Сеуте расколол ЕС и подыграл Кремлю.
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