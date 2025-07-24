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Скільки викрадених Росією дітей повернула Україна: в ОП назвали цифри

Київ, Четвер 24 липня 2025 21:55
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Скільки викрадених Росією дітей повернула Україна: в ОП назвали цифри Ілюстративне фото: стало відомо, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні з початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. При цьому ще півтора мільйона дітей - під контролем ворога.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента України, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Зарівна зазначила, що депортація українських дітей росіянами - це виклик для системи міжнародного гуманітарного права.

При цьому глобальний рух Bring Kids Back UA допоміг вивести викрадення українських дітей на міжнародний порядок денний.

"Нам вдалося повернути додому 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. У нас є сила це змінити, і дипломатія відіграє в цьому ключову роль", - уточнила вона.

Викрадення українських дітей

Нагадаємо, українська та російська делегації вчора, 23 липня, провели третій раунд переговорів у Стамбулі. Зокрема, Україна порушувала тему викрадених Росією українських дітей.

Своєю чергою голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Україна передала Росії список, у якому нібито лише 339 дітей.

Також він цинічно називав вимоги України повернути викрадених дітей "шоу для європейських бабусь".

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