Скільки викрадених Росією дітей повернула Україна: в ОП назвали цифри

Україні з початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. При цьому ще півтора мільйона дітей - під контролем ворога.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента України, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Зарівна зазначила, що депортація українських дітей росіянами - це виклик для системи міжнародного гуманітарного права. При цьому глобальний рух Bring Kids Back UA допоміг вивести викрадення українських дітей на міжнародний порядок денний. "Нам вдалося повернути додому 1458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога. У нас є сила це змінити, і дипломатія відіграє в цьому ключову роль", - уточнила вона.