Повернення зору захисникам. Як безкоштовно отримати офтальмологічні послуги

Що треба знати про проект

"Якщо у вашому оточенні є захисники та захисниці, які втратили зір під час виконання бойових завдань, а також ті, хто відчув значне погіршення гостроти зору після повернення до цивільного життя, розкажіть їм про можливість безоплатного відновлення зору", - йдеться у повідомленні.

Для кого діє послуга:

учасників бойових дій

осіб з інвалідністю внаслідок війни

комісованих з військової служби за станом здоровʼя (першочергово комісованих через захворювання та травми очей)

Які послуги можна отримати:

повне офтальмологічне обстеження

оперативне та лазерне лікування захворювань очей

лікування рубцевих змін обличчя

Як скористатись безкоштовними послугами

Людям, які потрапляють під згадані категорії, потрібно спершу записатись на офтальмологічне обстеження. Для цього потрібно звертатись за номером тел. 093 098 54 55 у Києві та в місті 066 961 81 36 у Чернігові.

При зверненні потрібно зазначити, що ви хочете скористатись послугами в межах проекту "Повернемо зір Захисникам та Захисницям України".

Для того, щоб скористатись послугою, потрібно буде показати адміністратору клініки документ, що підтверджує право участі у Проекті.

Де можна отримати послуги:

Чернігів - проспект Перемоги, 119 А

Київ - вулиця Велика Кільцева, 5 Б

Проект реалізує Міжнародний благодійний фонд "Сприяння розвитку медицини" та Мікрохірургія ока Василя Шевчика.