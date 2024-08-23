Возвращение зрения защитникам. Как бесплатно получить офтальмологические услуги

Что нужно знать о проекте

"Если в вашем окружении есть защитники и защитницы, которые потеряли зрение во время выполнения боевых задач, а также те, кто ощутил значительное ухудшение остроты зрения после возвращения к гражданской жизни, расскажите им о возможности бесплатного восстановления зрения", - говорится в сообщении.

Для кого действует услуга:

участников боевых действий

лиц с инвалидностью в результате войны

комиссованных с военной службы по состоянию здоровья (в первую очередь комиссованные из-за заболеваний и травм глаз)

Какие услуги можно получить:

полное офтальмологическое обследование

оперативное и лазерное лечение заболеваний глаз

лечение рубцовых изменений лица

Как воспользоваться бесплатными услугами

Людям, которые попадают под вышеуказанные категории, нужно сначала записаться на офтальмологическое обследование. Для этого нужно обращаться по тел. 093 098 54 55 в Киеве и 066 961 81 36 в Чернигове.

При обращении следует отметить, что вы хотите воспользоваться услугами в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет показать администратору клиники документ, подтверждающий право участия в Проекте.

Где можно получить услуги?

Чернигов - проспект Победы, 119 А

Киев - улица Большая Кольцевая, 5Б

Проект реализует Международный благотворительный фонд "Содействие развитию медицины" и Микрохирургия глаза Василия Шевчика.