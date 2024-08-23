Возвращение зрения защитникам. Как бесплатно получить офтальмологические услуги

Ветераны и военные могут бесплатно пройти офтальмологическое обследование, а также получить оперативное и лазерное лечение глаз. Медицинские услуги предоставляют в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по делам ветеранов Украины.
"Если в вашем окружении есть защитники и защитницы, которые потеряли зрение во время выполнения боевых задач, а также те, кто ощутил значительное ухудшение остроты зрения после возвращения к гражданской жизни, расскажите им о возможности бесплатного восстановления зрения", - говорится в сообщении.
Для кого действует услуга:
Какие услуги можно получить:
Людям, которые попадают под вышеуказанные категории, нужно сначала записаться на офтальмологическое обследование. Для этого нужно обращаться по тел. 093 098 54 55 в Киеве и 066 961 81 36 в Чернигове.
При обращении следует отметить, что вы хотите воспользоваться услугами в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет показать администратору клиники документ, подтверждающий право участия в Проекте.
Где можно получить услуги?
Проект реализует Международный благотворительный фонд "Содействие развитию медицины" и Микрохирургия глаза Василия Шевчика.
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