RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возвращение зрения защитникам. Как бесплатно получить офтальмологические услуги

Кто и как может воспользоваться услугой (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ветераны и военные могут бесплатно пройти офтальмологическое обследование, а также получить оперативное и лазерное лечение глаз. Медицинские услуги предоставляют в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по делам ветеранов Украины.

Что нужно знать о проекте

"Если в вашем окружении есть защитники и защитницы, которые потеряли зрение во время выполнения боевых задач, а также те, кто ощутил значительное ухудшение остроты зрения после возвращения к гражданской жизни, расскажите им о возможности бесплатного восстановления зрения", - говорится в сообщении.

Для кого действует услуга:

  • участников боевых действий
  • лиц с инвалидностью в результате войны
  • комиссованных с военной службы по состоянию здоровья (в первую очередь комиссованные из-за заболеваний и травм глаз)

Какие услуги можно получить:

  • полное офтальмологическое обследование
  • оперативное и лазерное лечение заболеваний глаз
  • лечение рубцовых изменений лица

Как воспользоваться бесплатными услугами

Людям, которые попадают под вышеуказанные категории, нужно сначала записаться на офтальмологическое обследование. Для этого нужно обращаться по тел. 093 098 54 55 в Киеве и 066 961 81 36 в Чернигове.

При обращении следует отметить, что вы хотите воспользоваться услугами в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет показать администратору клиники документ, подтверждающий право участия в Проекте.

Где можно получить услуги?

  • Чернигов - проспект Победы, 119 А
  • Киев - улица Большая Кольцевая, 5Б

Проект реализует Международный благотворительный фонд "Содействие развитию медицины" и Микрохирургия глаза Василия Шевчика.

Читайте также о том, как ветеранам бесплатно пользоваться стоматологическими услугами.

Раньше мы писали о том, как уволиться с военной службы после достижения предельного возраста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бесплатные услугиВетераны