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Безкоштовна стоматологія для військових і ветеранів: як скористатись послугами

Четвер 08 серпня 2024 18:11
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Безкоштовна стоматологія для військових і ветеранів: як скористатись послугами Як військовим і ветеранам отримати безкоштовні стоматологічні послуги (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко, Катерина Гончарова

З червня почав діяти новий пакет послуг від Національної служби здоров'я України - учасники бойових дій можуть скористатися послугами планової стоматології, а держава відшкодовує кошти медзакладам.

Про те, які послуги надаватимуть і як ними скористатися, в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Які стоматологічні послуги можуть отримати військові і ветерани

"Війна, стрес, якість води та інші причини призводять до того, що у наших захисників і захисниць псуються зуби. Не завжди їм треба саме протезування, а потрібні стоматологічні послуги загалом", - каже Дубров.

Він також зазначив, що гранична вартість послуг на одного пацієнта становить 24 952 тисяч гривень. Щодо протезування, то держава покриває майже 15 тисяч гривень. Тобто загалом пацієнт може отримати безкоштовних стоматологічних послуг на суму майже в 40 тисяч гривень.

"Такого в Україні раніше ніколи не було, і не кожна країна навіть з високим рівнем надходжень до бюджету може дозволити собі безкоштовне протезування зубів для пацієнтів. Це було насправді одним з наших пріоритетів, бо зараз вся країна працює задля перемоги, і для надання якісної кваліфікованої меддопомоги. Цей проект досить непогано реалізується", - додає представник МОЗу.

Дубров також наголосив, що поки нема свіжих даних щодо статистики отримання послуг за новим пакетом, який почав діяти 13 червня, їх надасть Національна служба здоров'я згодом.

"А щодо зубопротезування, то НСЗУ компенсувала за 6 місяців дії програми понад 6 мільйонів гривень на послуги, якими скористалися наші захисники і захисниці", - наголошує Дубров.

Як скористатись послугами

"Діючі військові мають отримати направлення командира своєї військової частини. Якщо це ветерани, то можна приходити в медичні заклади особисто. Потрібні будуть документи, які підтверджують статус військовослужбовця і ветерана", - пояснює експерт.

Він додав, що з Національною службою здоров'я України законтрактовано 100 медзакладів, які уклали договори за послугою зубопротезування та 90 - за послугою зуболікування. Список усіх медичних закладів можна дізнатись на сайті НСЗУ.

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