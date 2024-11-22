Повернення УПЛ 22-25 листопада: повний розклад матчів чотирнадцятого туру

Відркриватимуть тур у Львові, де "Карпати" приймуть ковалівський "Колос". Старт зустрічі запланований на 18:00.

Три поєдинки відбудуться в суботу. Полтавська "Ворскла" о 13-й годині зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Натомість о 15:30 розпочнеться матч київського "Динамо" проти "Чорноморця" з Одеси. Згодом донецький "Шахтар" проекзаменує петровський "Інгулець" (18:00).

У неділю столична "Оболонь" прийме криворізький "Кривбас" о 13:00. Рівненський "Верес" о 15:30 зустрінеться з "Олександрією". Натомість о 18-й годині "Рух" зі Львова прийме київський "Лівий Берег". У понеділок закриватимуть тур "Полісся" з Житомира та луганська "Зоря" (18:00).

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 14-го туру Прем'єр-ліги: