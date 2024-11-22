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Повернення УПЛ 22-25 листопада: повний розклад матчів чотирнадцятого туру

Фото: "Моряки" гостюватимуть в столиці (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Осіння частина сезону 2024/25 української Прем'єр-ліги відновиться одним поєдинком у п'ятницю. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відркриватимуть тур у Львові, де "Карпати" приймуть ковалівський "Колос". Старт зустрічі запланований на 18:00.

Три поєдинки відбудуться в суботу. Полтавська "Ворскла" о 13-й годині зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Натомість о 15:30 розпочнеться матч київського "Динамо" проти "Чорноморця" з Одеси. Згодом донецький "Шахтар" проекзаменує петровський "Інгулець" (18:00).

У неділю столична "Оболонь" прийме криворізький "Кривбас" о 13:00. Рівненський "Верес" о 15:30 зустрінеться з "Олександрією". Натомість о 18-й годині "Рух" зі Львова прийме київський "Лівий Берег". У понеділок закриватимуть тур "Полісся" з Житомира та луганська "Зоря" (18:00).

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 14-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Карпати"– "Колос", 22 листопада, 18:00
  • "Ворскла" – ЛНЗ, 23 листопада, 13:00
  • "Динамо" – "Чорноморець", 23 листопада, 15:30
  • "Шахтар" – "Інгулець", 23 листопада, 18:00
  • "Оболонь" – "Кривбас", 24 листопада, 13:00
  • "Верес" – "Олександрія", 24 листопада, 15:30
  • "Рух" – "Лівий Берег", 24 листопада, 18:00
  • "Полісся" – "Зоря", 25 листопада, 18:00

 

До слова, раніше "Олександрія" забрала обидва призи туру Прем'єр-ліги.

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