Сенсаційний лідер УПЛ забрав обидві нагороди туру
Українська Прем'єр-ліга за підсумками 13-го туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам "Олександрії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Оборонець "жовто-чорних" Мігель Кампуш – футболіст туру чемпіонату України. Він самотужки забезпечив розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (3:0).
Португалець оформив хет-трик у протистоянні з "левами". У першому таймі Кампуш забив прямим ударом зі штрафного над стінкою. Натомість в другій половині легіонер двічі впевнено реалізував одинадцятиметрові.
Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер 13-го туру. Його підопічні після впевненої перемоги над "Карпатами" продовжують йти нога в ногу з київським "Динамо". Обидва колективи набрали по 32 очки. Донецький "Шахтар" відстав на 6 пунктів.
Найкращих гравця і тренера туру визначили експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна. Визнання також отримали одноклубники Кампуша Безерра та Калюжний, які потрапили до символічної збірної. Команда туру в схемі 4-5-1: Механів – Тобіас, Кампуш, Попов, Крупський – Безерра, Бондаренко, Калюжний, Шапаренко, Дахновський – Ванат.
До слова, раніше "Динамо" вдома переграло "Полісся" з двома голами до перерви.
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