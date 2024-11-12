Сенсаційний лідер УПЛ забрав обидві нагороди туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Оборонець "жовто-чорних" Мігель Кампуш – футболіст туру чемпіонату України. Він самотужки забезпечив розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (3:0).

Португалець оформив хет-трик у протистоянні з "левами". У першому таймі Кампуш забив прямим ударом зі штрафного над стінкою. Натомість в другій половині легіонер двічі впевнено реалізував одинадцятиметрові.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер 13-го туру. Його підопічні після впевненої перемоги над "Карпатами" продовжують йти нога в ногу з київським "Динамо". Обидва колективи набрали по 32 очки. Донецький "Шахтар" відстав на 6 пунктів.

Найкращих гравця і тренера туру визначили експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна. Визнання також отримали одноклубники Кампуша Безерра та Калюжний, які потрапили до символічної збірної. Команда туру в схемі 4-5-1: Механів – Тобіас, Кампуш, Попов, Крупський – Безерра, Бондаренко, Калюжний, Шапаренко, Дахновський – Ванат.