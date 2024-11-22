Возвращение УПЛ 22-25 ноября: полное расписание матчей четырнадцатого тура

Открывать тур будут во Львове, где "Карпаты" примут ковалевский "Колос". Старт встречи намечен на 18:00.

Три поединка состоятся в субботу. Полтавская "Ворскла" в 13 часов встретится с черкасским ЛНЗ. В 15:30 начнется матч киевского "Динамо" против "Черноморца" из Одессы. Впоследствии донецкий "Шахтер" проэкзаменует петровский "Ингулец" (18:00).

В воскресенье столичная "Оболонь" примет криворожский "Кривбасс" в 13:00. Ровненский "Верес" в 15:30 встретится с "Александрией". В 18 часов "Рух" из Львова примет киевский "Левый Берег". В понедельник закрывать тур будут "Полесье" из Житомира и луганская "Заря" (18:00).

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 14-го тура Премьер-лиги: