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Повернення УПЛ 13-16 вересня: повний розклад матчів шостого туру

Фото: Владислав Ванат (у центрі) протистоятиме "Зорі" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Сезон 2024/25 української Прем'єр-ліги після міжнародної паузи продовжиться одним поєдинком чергового туру в п'ятницю. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Розпочнуть тур чемпіонату України в столиці. Київська "Оболонь" прийме лідера першості – "Олександрію". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00.

У суботу першими зіграють "Чорноморець" з Одеси та петровський "Інгулець" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться центральний матч туру – луганська "Зоря" протистоятиме київському "Динамо". О 18-й годині донецький "Шахтар" проекзаменує "Карпати" зі Львова.

У неділю в 13:00 полтавська "Ворскла" прийме львівський "Рух". Наступним у розкладі став поєдинок київського "Лівого Берега" проти криворізького "Кривбаса" (15:30). О 18-й годині житомирське "Полісся" зустрінеться з рівненським "Вересом". У понеділок закриють тур у Ковалівці, де "Колос" о 18:00 розпочне матч проти черкаського ЛНЗ.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 6-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Оболонь"– "Олександрія", 13 вересня, 18:00
  • "Чорноморець" – "Інгулець", 14 вересня, 13:00
  • "Зоря" – "Динамо", 14 вересня, 15:30
  • "Шахтар" – "Карпати", 14 вересня, 18:00
  • "Ворскла" – "Рух", 15 вересня, 13:00
  • "Лівий Берег" – "Кривбас", 15 вересня, 15:30
  • "Полісся" – "Верес", 15 вересня, 18:00
  • "Колос" – ЛНЗ, 16 вересня, 18:00

 

До слова, раніше склали рейтинг найдорожчих трансферів Прем'єр-ліги літнього вікна.

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