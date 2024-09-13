Повернення УПЛ 13-16 вересня: повний розклад матчів шостого туру

Розпочнуть тур чемпіонату України в столиці. Київська "Оболонь" прийме лідера першості – "Олександрію". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00.

У суботу першими зіграють "Чорноморець" з Одеси та петровський "Інгулець" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться центральний матч туру – луганська "Зоря" протистоятиме київському "Динамо". О 18-й годині донецький "Шахтар" проекзаменує "Карпати" зі Львова.

У неділю в 13:00 полтавська "Ворскла" прийме львівський "Рух". Наступним у розкладі став поєдинок київського "Лівого Берега" проти криворізького "Кривбаса" (15:30). О 18-й годині житомирське "Полісся" зустрінеться з рівненським "Вересом". У понеділок закриють тур у Ковалівці, де "Колос" о 18:00 розпочне матч проти черкаського ЛНЗ.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 6-го туру Прем'єр-ліги: