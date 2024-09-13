Возвращение УПЛ 13-16 сентября: полное расписание матчей шестого тура

Начнут тур чемпионата Украины в столице. Киевская "Оболонь" примет лидера первенства – "Александрию". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00.

В субботу первыми сыграют "Черноморец" из Одессы и петровский "Ингулец" (13:00). В свою очередь в 15:30 начнется центральный матч тура – луганская "Заря" будет противостоять киевскому "Динамо". В 18 часов донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Карпаты" из Львова.

В воскресенье в 13:00 полтавская "Ворскла" примет львовский "Рух". Следующим в расписании стал поединок киевского "Левого Берега" против криворожского "Кривбасса" (15:30). В 18 часов житомирское "Полесье" встретится с ровненским "Вересом". В понедельник закроют тур в Ковалевке, где "Колос" в 18:00 начнет матч против черкасского ЛНЗ.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 6-го тура Премьер-лиги: