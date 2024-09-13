"Динамо" кинуло виклик, а "Шахтар" попрацював на перспективу: топ-10 трансферів літа УПЛ

"Шахтар" і "Динамо" цьогоріч ще раз виконали минулорічні ролі. "Гірники" оформили найдорожчий перехід літа, а столичний гранд – найгучніший. Щоправда, цього разу кияни несподівано солідно "затарилися" на ринку, витративши 6,6 млн євро на новачків.

Кіріл Фесюн (2,7 млн євро*, "Шахтар")

Чемпіон звик грати на випередження з воротарями. Ще з часів Мірчі Луческу так повелося, що місце на лінії зарезервовано для українця. "Гірники" звикли купувати голкіперів на перспективу зі сподіваннями відшукати нового Пятова. Фесюн відіграв повний сезон за ковалівський "Колос" у статусі основного, а тепер чекатиме шансу підсидіти Різника. На дебют кіпера слід чекати в Кубку України.

Олександр Піхальонок (2,5 млн євро, "Динамо")

"Біло-сині" відповіли найгучнішим трансфером. Лідер "Дніпра-1" переїхав до столиці ще до повного розвалу "спортклубівців" і, вочевидь, дозволив керівництву занепалого клубу виплатити частину боргів. Піхальонок швидко освоївся в Києві (9 матчів, 3 голи) та на цьому етапі сезону витіснив із основи самого Буяльського. Виступи хавбека вже посприяли поверненню до лав збірної України. Далі буде?

Едуардо Герреро (2,5 млн євро, "Динамо")

Цей перехід став повною несподіванкою. Так, час від часу інсайдери відправляли норовливого панамця то в "Шахтар", то в "Динамо". Проте, зазвичай такі чутки списували на інтриги агентів. Однак, коли Прем'єр-ліга пішла на паузу, "біло-сині" заповнили інформаційну тишу другим коштовним підписанням. Герреро звик до українських реалій, а трансфер у "Динамо" додасть мотивації прогресувати.

Фото: Едуардо Герреро створить конкуренцію в лінії атаки "Динамо" (fcdynamo.com)

Алаа Грам (2 млн євро, "Шахтар")

А ось цей хлопець наразі залишається загадкою. "Гірники" витратили солідну в умовах війни суму на африканця без досвіду виступів у Європі. Грам наразі далекий від основної обойми "Шахтаря". Навіть у літніх спарингах він награв усього 180 хвилин. У чемпіонаті України тунісець поки залишається на лаві запасних, тож оцінити реальний рівень вихованця скромного "Сфаксьєна" складно.

Валентин Рубчинський (1 млн євро, "Динамо")

Якщо Піхальонка покликали в Київ царювати тут і зараз, то інший новачок із "Дніпра-1" матиме час для звикання до нових умов і вимог. За плечима молодого хавбека два повні сезоні на рівні УПЛ. Та в складі "Динамо" він розпочинатиме заново в ролі резервіста. Однак, замість очікуваної оренди Рубчинський залишився в Києві. Отже, в плани Олександра Шовковського українець входить.

Едуард Сарапій (0,8 млн євро, "Полісся")

Крахом "Дніпра-1" скористалися і "поліські вовки". За кандидата до збірної України довелося конкурувати з львівськими "Карпатами". Зрештою, Сарапій обрав Житомир, але травмувався на старті сезону. Перші прогнози лікарів були невтішними – 3-4 місяці без футболу. Однак, після операції на коліні терміни повернення центрбека скоротилися вдвічі. У складі "Полісся" буде основним.

Ігор Краснопір (0,7 млн євро, "Рух")

У номінації найгучнішого трансферу другого ешелону Прем'єр-ліги переміг Львів. На форварда київської "Оболоні" претендували дві тамтешні команди, а спритнішим виявився "Рух". Краснопір за інтерес до себе відплатив швидко. У чотирьох матчах нападник оформив 4 голи та, ймовірно, вже в першому колі покращить результат минулого сезону (7 м'ячів). І збірній України U-21 згодився.

Фото: Ігор Краснопір став головним підписанням "Руха" (fcruhlviv.com)

Олексій Гуцуляк (0,6 млн євро, "Полісся")

Львів, Чернігів, Дніпро, Житомир. Мандри Україною продовжив екс-лідер "Дніпра-1". Гуцуляка "поліські вовки" вели довго, тож у команді Імада Ашура він відразу став основним. Якості житомирянам динамічний вінгер точно додав. Утім, про реальні дивіденди від трансферу говорити зарано. Наприклад, у швидкому виступі "Полісся" в Лізі конференцій Гуцуляк обійшовся без результативних дій.

Данило Бескоровайний (0,6 млн євро, "Полісся")

Потужний оборонець досі не дебютував у Житомирі. Причина банальна й прикра водночас – травма. На одному з перших тренувань з "Поліссям" Бескоровайний ушкодив хрестоподібну зв'язку коліна та надовго опинився в лазареті. У "Кривбасі" Юрія Вернидуба центрбек був лідером оборони. Такі ж обов'язки на нього чекають і новій команді. Повернення Бескоровайного стане серйозним козирем Ашура.

Денис Мірошніченко (0,5 млн євро, "Карпати")

Скористалися крахом "Дніпра-1" і в місті Лева. Найдорожчим придбанням "Карпат" минулого літа став фланговий універсал. На старті сезону Мірошніченко встиг зіграти на обох краях оборони. Провів усі поєдинки він без замін, тож швидко став провідним виконавцем "зелено-білих". Утім, на відміну від інших представників рейтингу, тягар лідерства у Львові Мірошніченку брати на плечі не доведеться.

* – за даними порталу Transfermarkt