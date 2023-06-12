Повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня не буде, - нардеп

"Тримайте новину :

- відміна "єдиного податку 2%"

- скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ї групи

- відновлення проведення документальних перевірок

- повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО

Всього цього з 1 липня не буде", - написав він.

Як зазначив депутат, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".

Податковий законопроект

У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни.

Законопроект був поданий в межах зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Рада ухвалила цей законопроект 29 травня в першому читанні.

Згідно з проектом, 1 липня 2023 року скасовуються наступні норми: