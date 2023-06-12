Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп

Согласно проекту, 1 июля 2023 года отменяются следующие нормы:
возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
остановка проведения документальных проверок;
остановки течения сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.
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