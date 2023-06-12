Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп

"Держите новость:

- отмена "единого налога 2%"

- упразднение льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы

- возобновление проведения документальных проверок

- возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО

Всего этого с 1 июля не будет", - написал он.

Как отметил депутат, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".

Налоговый законопроект

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Согласно проекту, 1 июля 2023 года отменяются следующие нормы: