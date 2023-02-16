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Повернення до нормальної практики управління: голова "Нафтогазу" відзвітував перед МВФ

Фото: до "Нафтогазу" повернули наглядову раду за зобов'язанням перед МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Група "Нафтогаз" робить все можливе, щоб відновити довіру міжнародних партнерів та підтвердити свій статус надійного партнера.

Про це заявив голова правління НАК Олексій Чернишов на зустрічі з представниками місії МВФ в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У цьому контексті він також розповів про призначення наглядової ради компанії.

"Я чудово розумію, що для відновлення довіри та залучення інвестицій необхідно було повернутися до належної практики корпоративного управління, заснованої на принципах ОЕСР", - сказав він.

Як зазначив Чернишов, обрання нової наглядової ради - важливий перший крок у цьому напрямку.

"Вчора у нас з членами наглядової ради була чергова зустріч. Ми обговорили, де зараз знаходиться "Нафтогаз", а також ключові виклики, які нам потрібно подолати", - сказав очільник НАК.

У межах зустрічі з місією МВФ також йшлося про ситуацію на ринку газу в Україні та питання компенсації різниці в тарифах повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

До складу наглядової ради НАК окрім незалежних членів мають увійти три представника держави. Відповідно меморандуму з МВФ із моніторингової програми, склад наглядової ради "Нафтогазу" мав бути призначений до кінця січня.

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Нафтогаз УкраїниМВФ