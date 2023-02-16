Повернення до нормальної практики управління: голова "Нафтогазу" відзвітував перед МВФ

У цьому контексті він також розповів про призначення наглядової ради компанії.

"Я чудово розумію, що для відновлення довіри та залучення інвестицій необхідно було повернутися до належної практики корпоративного управління, заснованої на принципах ОЕСР", - сказав він.

Як зазначив Чернишов, обрання нової наглядової ради - важливий перший крок у цьому напрямку.

"Вчора у нас з членами наглядової ради була чергова зустріч. Ми обговорили, де зараз знаходиться "Нафтогаз", а також ключові виклики, які нам потрібно подолати", - сказав очільник НАК.

У межах зустрічі з місією МВФ також йшлося про ситуацію на ринку газу в Україні та питання компенсації різниці в тарифах повідомили в прес-службі.