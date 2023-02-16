Возвращение к нормальной практике управления: глава "Нафтогаза" отчитался перед МВФ

Группа "Нафтогаз" делает все возможное, чтобы восстановить доверие международных партнеров и подтвердить свой статус надежного партнера.
Об этом заявил глава правления НАК Алексей Чернышев на встрече с представителями миссии МВФ в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В этом контексте он также рассказал о назначении наблюдательного совета компании.
"Я прекрасно понимаю, что для восстановления доверия и привлечения инвестиций необходимо было вернуться к надлежащей практике корпоративного управления, основанной на принципах ОЭСР", - сказал он.
Как отметил Чернышев, избрание нового наблюдательного совета - важный первый шаг в этом направлении.
"Вчера у нас с членами наблюдательного совета была очередная встреча. Мы обсудили, где сейчас находится "Нафтогаз", а также ключевые вызовы, которые нам нужно преодолеть", - сказал глава НАК.
В рамках встречи с миссией МВФ также говорилось о ситуации на рынке газа в Украине и вопросе компенсации разницы в тарифах сообщили в пресс-службе.
Напомним, 24 января Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них - двое от государства, четверо – независимые.
В состав наблюдательного совета НАК кроме независимых членов должны войти три представителя государства. Согласно меморандуму с МВФ по мониторинговой программе, состав наблюдательного совета "Нафтогаза" должен был назначен до конца января.