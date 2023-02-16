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Возвращение к нормальной практике управления: глава "Нафтогаза" отчитался перед МВФ

Фото: в "Нафтогаз" вернули наблюдательный совет по обязательству перед МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Группа "Нафтогаз" делает все возможное, чтобы восстановить доверие международных партнеров и подтвердить свой статус надежного партнера.

Об этом заявил глава правления НАК Алексей Чернышев на встрече с представителями миссии МВФ в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В этом контексте он также рассказал о назначении наблюдательного совета компании.

"Я прекрасно понимаю, что для восстановления доверия и привлечения инвестиций необходимо было вернуться к надлежащей практике корпоративного управления, основанной на принципах ОЭСР", - сказал он.

Как отметил Чернышев, избрание нового наблюдательного совета - важный первый шаг в этом направлении.

"Вчера у нас с членами наблюдательного совета была очередная встреча. Мы обсудили, где сейчас находится "Нафтогаз", а также ключевые вызовы, которые нам нужно преодолеть", - сказал глава НАК.

В рамках встречи с миссией МВФ также говорилось о ситуации на рынке газа в Украине и вопросе компенсации разницы в тарифах сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24 января Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них - двое от государства, четверо – независимые.

В состав наблюдательного совета НАК кроме независимых членов должны войти три представителя государства. Согласно меморандуму с МВФ по мониторинговой программе, состав наблюдательного совета "Нафтогаза" должен был назначен до конца января.

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Нафтогаз УкраиныМВФ