Steam запускає оновлення магазину: як нове меню допоможе вибрати ідеальну гру

Платформа Steam почала тестування нової версії головної сторінки магазину. Зміни вже доступні в бета-версії клієнта і спрямовані на те, щоб спростити навігацію і допомогти користувачам швидше знаходити ігри, які їх цікавлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget .

Оновлене меню

Відтепер верхня частина сторінки міститиме оновлене та більш упорядковане меню. Замість нагромадження посилань і тексту - лаконічні вкладки: "Огляд", "Рекомендації" та "Категорії".

Як зазначають в офіційному блозі Steam, мета оновлення - "забезпечити швидший доступ до найпопулярніших розділів платформи".

Вкладка "Огляд" дає змогу відразу перейти до ігор, розбитих за категоріями: бестселери, новинки та знижки.

Розділ "Рекомендації" підбирає ігри на основі бібліотеки користувача, часу, проведеного в інших проектах, і рекомендацій спільноти.

У "Категоріях" відображаються жанри, до яких найчастіше звертається конкретний гравець, а також пропонуються теги для пошуку схожих ігор.

Крім того, оновлений пошук тепер відображає популярні запити, нещодавно переглянуті ігри та топові жанри. Для більш точного підбору можна використовувати кнопку "Розширений пошук" з фільтрами і тегами - раніше ця функція була доступна, але тепер знайти її стало простіше.

"Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити інтерфейс магазину зручнішим і адаптованим до індивідуальних потреб", - зазначили розробники.

Оновлений інтерфейс Steam (фото: Engadget)

Критика на тлі оновлення

Однак редизайн збігся з хвилею критики на адресу Steam. Раніше в липні платформа почала масово видаляти ігри з контентом 18+ через тиск з боку платіжних систем, таких як Visa і Mastercard. Це викликало хвилю обговорень і звинувачення в цензурі.

Наразі оновлений інтерфейс доступний у Steam Client Beta. Розробники запрошують користувачів ділитися зворотним зв'язком, щоб поліпшити фінальний варіант.