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Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробовать

Вторник 29 июля 2025 21:15
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Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробовать Громкие ремейки, которые перевернули гейминг (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Ремейки видеоигр уже давно перестали быть просто способом сыграть в классику на новом железе. Сегодня это полноценные переосмысления, которые сохраняют дух оригинала, но при этом удивляют современными графикой, геймплеем и глубиной.

РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт TechRadar рассказывает о 13 ремейках игр, которые точно заслуживают внимания.

Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 - отличный пример того, как переосмысление видеоигры может освежить легендарный проект. Многие утверждали, что оригинал не нуждался в обновлении, но современные новшества и дополнительный контент в ремейке полностью оправдывают решение Capcom.

Игра впечатляет своей жестокостью, потрясающей графикой и идеально точным темпом - новички оценят ее куда больше, чем устаревший, но все же великолепный оригинал.

Благодаря современным технологиям бой стал более "тяжелым", а враги реагируют на каждую пулю, взрыв и прием.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьResident Evil 4 (фото: Capcom)

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 - это полноценный ремейк эксклюзива PS3, созданный с нуля. В игре обновлены механики крафта, стрельбы и даже модели персонажей. Это визуально потрясающий проект, который уверенно входит в число лучших эксклюзивов PS5 в 2025 году.

Если вы играли в оригинал или его ремастер для PS4, вам будет интересно увидеть обновленную версию. Для тех, кто знаком с франшизой впервые - это лучший способ окунуться в историю.

Игра доступна как на PS5, так и на PC, при этом версия для ПК поражает графикой. Независимо от платформы, вас ждет по-настоящему качественный опыт.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьThe Last of Us Part 1 (фото: Naughty Dog)

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 - один из столпов игровой индустрии, и ремейк лишь подчеркивает этот статус. Проект переработал ключевые сюжетные линии и заложил основу для совершенно новой игры, сохранив при этом узнаваемые элементы оригинала.

При запуске в 2020 году игра оправдала самые высокие ожидания, став одним из лучших RPG последних лет. Игра доступна на PS4, PS5 и ПК.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьFinal Fantasy 7 Remake (фото: Square Enix)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - ремейк первых двух игр серии с добавлением механик из более поздних частей.

Особое внимание уделено кастомизации: игроки могут постепенно открывать новые стили для своих скейтеров. В проекте сохраняется участие легендарных фигур, от самого Тони Хока до современных звезд, таких как Лео Бейкер.

Жанр скейт-игр всегда вызывал ностальгию у геймеров и долгое время был одной из основ игрового рынка, задавая тренды для музыкального сопровождения и игровых механик. Главное - эта игра доступна на множестве платформ, включая Nintendo Switch и ПК.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьTony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (фото: Activision)

Ratchet & Clank

Ratchet & Clank была невероятно популярна в начале и середине 2000-х, но затем утратила популярность среди игроков и критиков из-за множества игр среднего качества, охватывающих слишком широкий спектр жанров и механик. Ремейк для PS4 возвращает серию к истокам, пересказывая историю первой игры.

Главный акцент сделан на безумном оружии и платформенной механике, которые сделали ранние игры серии такими любимыми. Особое внимание уделено кат-сценам, основанным на фильме с тем же названием.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьRatchet & Clank (фото: Insomniac Games)

Demon's Souls

Demon's Souls - предшественник серии Dark Souls и своего рода лаборатория идей, которые позже стали основой жанра action RPG. Визуальный стиль ремейка сильно отличается от оригинала, но большинство дизайнов врагов осталось без изменений. Игрокам предлагают обучающие элементы, однако с самого начала приходится окунуться в глубокую и сложную игру.

Вас ждут масштабные боссы, непростые враги и вездесущие ловушки, которые препятствуют продвижению по мрачным, но прекрасным локациям Demon’s Souls.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьDemon's Souls (фото: Sony Interactive Entertainment)

Pokemon HeartGold и SoulSilver

Pokemon HeartGold и SoulSilver - это ремейки оригинальных игр для GameBoy Color, перенесенные и усовершенствованные для Nintendo DS. Несмотря на то, что они сейчас редки и дорогие, их однозначно стоит поискать. Это, пожалуй, лучшие 2D-версии основной серии RPG с умными доработками оригинальной формулы.

Любители легендарных покемонов, фанаты ностальгии или новички найдут здесь много интересного. В игру добавлены сюжетные элементы из Pokemon Crystal, а покемоны могут сопровождать вас во время приключений.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьPokemon HeartGold и SoulSilver (фото: Nintendo)

Shadow of the Colossus

Игрокам предстоит исследовать огромный мир, полный тайн и загадок. Ваша задача - повергнуть гигантских колоссов и вернуть к жизни дорогого друга. В игре есть эпические сражения, захватывающие воздушные моменты, элементы хоррора и сложный, многогранный сюжет.

Изначально проект был эксклюзивом для PS4, но теперь Shadow of the Colossus доступна и на PS5 благодаря обратной совместимости. Пока игры нет на ПК, но она точно стоит внимания владельцев PlayStation.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьShadow of the Colossus (фото: Sony)

Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Link’s Awakening - одна из лучших игр серии, которая долгое время оставалась в тени из-за своего выхода на GameBoy. Новая версия для Nintendo Switch подарила игре вторую жизнь: полностью переработанные подземелья и уникальный художественный стиль вывели ремейк в число лучших видеоигровых перезапусков 2024 года.

После шторма главный герой Линк оказывается на загадочном тропическом острове, населенном странными жителями. В одной из самых экспериментальных и необычных историй вселенной Zelda Линк должен добраться до вершины горы, чтобы разбудить таинственное существо.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьLink’s Awakening (фото: Nintendo)

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake - один из самых впечатляющих визуально ремейков в истории видеоигр: динамическое освещение и реалистичные эффекты крови выводят хоррор на новый уровень.

Вы можете играть за Леона или Клэр, пробиваясь через зараженный город Раккун-Сити, в то время как вас преследует неумолимый мистер Икс.

Ремейк во многом отличается от оригинала: новая боевая система, переработанный сюжет и изменения в дизайне врагов делают игру более современной и динамичной. Resident Evil 2 Remake мотивирует на повторные прохождения, предлагая различные пути решения задач и прохождения истории.

Если вы любите хоррор или хотите понять, почему серия до сих пор так популярна - это идеальный повод познакомиться с игрой. Здесь вас ждут пугающие моменты, шикарная графика и свежие игровые механики.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьResident Evil 2 Remake (фото: Capcom)

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remake

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remake возвращает в современность одни из самых любимых скейтбординг-игр всех времен. Новые версии предлагают обновленный саундтрек и расширенные задачи, которые делают геймплей еще интереснее.

Если вы новичок в скейт-играх, это отличный старт - простой в освоении, но с глубоким аркадным геймплеем и множеством трюков и комбо для освоения.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьTony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remake (фото: Activision)

Paper Mario and the Thousand-Year Door

Долгожданный ремейк Paper Mario and the Thousand-Year Door наконец увидел свет, и он в основном сосредоточен на обновлении графики, оставляя геймплей практически без изменений. Результат впечатляет - новая версия дает шанс новым игрокам познакомиться с одной из лучших игр GameCube.

Если вы новичок в серии Paper Mario или играли в предыдущие части, Thousand-Year Door заслуженно считается лучшей игрой серии и одной из лучших игр с Марио вообще.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьPaper Mario and the Thousand-Year Door (фото: Nintendo)

Persona 3 Reload

В 2024 году Atlus выпустила ремейк Persona 3 - культовой ролевой игры, которую удалось модернизировать, сохранив при этом все лучшие черты оригинала.

В игре обновлена боевая система, приближенная к последней части серии, а визуальный стиль поражает проработкой - от интерфейса меню до уникальных умений персонажей.

Возвращение легенд. 13 культовых ремейков игр, которые точно стоит попробоватьPersona 3 Reload (фото: Sega)

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