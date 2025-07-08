Повернення в СЗЧ за спрощеною процедурою: у Міноборони назвали дедлайн
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 10 травня 2025 року, можуть повернутися до війська за спрощеною процедурою. Кінцевий термін такого повернення - 30 серпня 2025 року.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.
"Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися в СЗЧ", - Міноборони.
Як повернутися зі СЗЧ
Процедура повернення починається з подачі рапорту, заповнення якого займає близько п’яти хвилин.
Далі:
- головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт і перевіряє дані;
- після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП;
- у відділі оформлюють документи, видають припис та надають допомогу в безпечному доправленні до однієї з резервних частин ЗСУ.
Командир частини повинен протягом трьох діб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військового, а також повідомити про продовження служби відповідні органи в день його повернення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці листопада 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасував покарання для військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого СЗЧ.
Детально про те, як військовим повернутися з СЗЧ без наслідків, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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