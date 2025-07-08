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Повернення в СЗЧ за спрощеною процедурою: у Міноборони назвали дедлайн

Вівторок 08 липня 2025 22:55
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Повернення в СЗЧ за спрощеною процедурою: у Міноборони назвали дедлайн Фото: Катерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 10 травня 2025 року, можуть повернутися до війська за спрощеною процедурою. Кінцевий термін такого повернення - 30 серпня 2025 року.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.

"Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися в СЗЧ", - Міноборони.

Як повернутися зі СЗЧ

Процедура повернення починається з подачі рапорту, заповнення якого займає близько п’яти хвилин.

Далі:

  • головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт і перевіряє дані;
  • після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП;
  • у відділі оформлюють документи, видають припис та надають допомогу в безпечному доправленні до однієї з резервних частин ЗСУ.

Командир частини повинен протягом трьох діб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військового, а також повідомити про продовження служби відповідні органи в день його повернення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці листопада 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасував покарання для військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого СЗЧ.

Детально про те, як військовим повернутися з СЗЧ без наслідків, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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