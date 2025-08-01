Поверхи склалися. Клименко пояснив велику кількість жертв удару по будинку в Києві

Внаслідок удару російських окупантів по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва поверхи буквально склалися. Це не залишило більшості людей шансу на виживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Він розповів, що одразу після прильоту рятувальники і поліцейські виносили "навіть на дверях" людей із квартир.

За його словами, вибух був у районі 5-6 поверху. При цьому марку ракети встановить слідство. Двигун від неї вже виявили, його знайшли просто в багатоповерхівці.

"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи й опустило нижні. Тобто був вибух і потім це все "склалося". Тому дуже багато жертв. Люди, які перебували у себе в кімнатах, які перебували в коридорах і ховалися між двома стінами, на жаль, здебільшого загинули", - підкреслив міністр.

Очільник МВС додав, що внаслідок удару по багатоповерхівці у Святошинському районі загинуло 28 осіб, серед них троє дітей.

Клименко уточнив, що рятувальні роботи могли завершити "набагато раніше", але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, оскільки знайшли дитину і необхідно було зробити все, щоб тіло було цілим.

Останньою знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі, вони були придавлені бетонною стіною.

Також міністр звернув увагу, що всіх жертв уже ідентифікували.