ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поверхи склалися. Клименко пояснив велику кількість жертв удару по будинку в Києві

Київ, П'ятниця 01 серпня 2025 17:11
UA EN RU
Поверхи склалися. Клименко пояснив велику кількість жертв удару по будинку в Києві Фото: Росія вдарила по багатоповерхівці у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок удару російських окупантів по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва поверхи буквально склалися. Це не залишило більшості людей шансу на виживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Він розповів, що одразу після прильоту рятувальники і поліцейські виносили "навіть на дверях" людей із квартир.

За його словами, вибух був у районі 5-6 поверху. При цьому марку ракети встановить слідство. Двигун від неї вже виявили, його знайшли просто в багатоповерхівці.

"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи й опустило нижні. Тобто був вибух і потім це все "склалося". Тому дуже багато жертв. Люди, які перебували у себе в кімнатах, які перебували в коридорах і ховалися між двома стінами, на жаль, здебільшого загинули", - підкреслив міністр.

Очільник МВС додав, що внаслідок удару по багатоповерхівці у Святошинському районі загинуло 28 осіб, серед них троє дітей.

Клименко уточнив, що рятувальні роботи могли завершити "набагато раніше", але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, оскільки знайшли дитину і необхідно було зробити все, щоб тіло було цілим.

Останньою знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі, вони були придавлені бетонною стіною.

Також міністр звернув увагу, що всіх жертв уже ідентифікували.

Удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти атакували Київ дронами та ракетами.

Зокрема, у Святошинському районі ракета вдарила по житловому будинку. Через це один під'їзд було зруйновано.

Станом на зараз відомо, що через російську атаку в столиці загинула 31 людина. При цьому постраждалих - понад 100.

Всі деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство внутрішніх справ України Клименко Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському