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У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох

П'ятниця 01 серпня 2025 10:51
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У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох Фото: у Києві кількість жертв ворожого удару зросла до 31 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора вночі, 31 липня, завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву. У місті розбирають завали, кількість жертв зросла до 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та Telegram поліції Києва.

"Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється, що рятувальники деблокували тіла жінки та двох її неповнолітніх дітей, дівчат віком 10 та 13 років.

За словами Ткаченка, станом на зараз внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.

Нічний обстріл Києва 31 липня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К", головною ціллю ворога цього разу був Київ.

В результаті ворожого обстрілу зафіксовані десятки пошкоджень у різних районах міста. Внаслідок нальоту дронів та ракет найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони міста.

Там зафіксовано падіння уламків на будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад. Так, у Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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