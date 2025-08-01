У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох

Російські війська вчора вночі, 31 липня, завдали масованого удару дронами та ракетами по Києву. У місті розбирають завали, кількість жертв зросла до 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та Telegram поліції Києва.

"Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється, що рятувальники деблокували тіла жінки та двох її неповнолітніх дітей, дівчат віком 10 та 13 років.

За словами Ткаченка, станом на зараз внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.