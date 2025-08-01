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Этажи сложились. Клименко объяснил большое количество жертв удара по дому в Киеве

Киев, Пятница 01 августа 2025 17:11
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Этажи сложились. Клименко объяснил большое количество жертв удара по дому в Киеве Фото: Россия ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В результате удара российских оккупантов по многоэтажке в Святошинском районе Киева этажи буквально сложились. Это не оставило большинству людей шанса на выживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Игоря Клименко.

Он рассказал, что сразу после прилета спасатели и полицейские выносили "даже на дверях" людей из квартир.

По его словам, взрыв был в районе 5-6 этажа. При этом марку ракеты установит следствие. Двигатель от нее уже обнаружили, его нашли прямо в многоэтажке.

"Взрыв был настолько сильный, что подняло верхние этажи и опустило нижние. То-есть был взрыв и потом это все "сложилось". Поэтому очень много жертв. Люди, которые находились у себя в комнатах, которые находились в коридорах и прятались между двумя стенами, к сожалению, в большинстве своем погибли", - подчеркнул министр.

Глава МВД добавил, что в результате удара по многоэтажке в Святошинском районе погибли 28 человек, среди них трое детей.

Клименко уточнил, что спасательные работы могли завершить "намного раньше", но спасатели останавливали ночью работы на два часа, поскольку нашли ребенка и необходимо было сделать все, чтобы тело было целым.

Последней нашли женщину с двумя детьми на шестом этаже, они были придавлены бетонной стеной.

Также министр обратил внимание, что всех жертв уже идентифицировали.

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами.

В частности, в Святошинском районе ракета ударила по жилому дому. Из-за этого один подъезд был разрушен.

По состоянию на сейчас известно, что из-за российской атаки в столице погиб 31 человек. При этом пострадавших - более 100.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

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