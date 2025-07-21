Повалені дерева і вода в будинках: грози й зливи вдарили по заходу та півночі України (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальники звернули увагу, що і завтра, 22 липня, негода знову вдарить у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Там прогнозуються грози, оголошено перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та створити перешкоди для транспорту.

Де вирувала негода

Вінниччина

Третю добу поспіль рятувальники Вінниччини ліквідовують наслідки негоди. Зокрема, рятувальники вже шість разів виїжджали на розкряжування дерев, які повалив сильний вітер у Хмільницькому, Вінницькому районах та у місті Вінниця.

Зокрема, у місті Гнівань та селі Строїнці надзвичайники знімали гілля з дахів приватних будинків, а також розчищали дороги у селищі Літин, селі Павленки та на вулиці Пирогова в обласному центрі. Постраждалих немає.

Чернівецька область

У Чернівецькій області лише за одну добу рятувальники сім разів виїжджали для усунення наслідків дощів. Працювали як у Чернівцях, так і в області - відкачували воду з підвалів житлових і адмінбудівель, а також із прибудинкових територій.

Рівненщина

На Рівненщині 20 липня негода завдала шкоди в місті Костопіль - там підтопило вісім приватних садиб, зокрема один житловий будинок. Рятувальники за допомогою мотопомп швидко відкачали воду. Також поблизу села Данчиміст розчистили дорогу від дерева, що впало через пориви вітру.

Південь України

Водночас у ДСНС звернули увагу на те, що південні регіони чекає інша небезпека. За даними Укргідрометцентру, в період з 22 по 24 липня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.