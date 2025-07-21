Поваленные деревья и вода в домах: грозы и ливни ударили по западу и северу Украины (фото)
Уже несколько дней западные и северные области Украины накрывают грозы и дожди. Спасатели ликвидируют последствия непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели обратили внимание, что и завтра, 22 июля, непогода снова ударит в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Там прогнозируются грозы, объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и создать препятствия для транспорта.
Где бушевала непогода
Винницкая область
Третьи сутки подряд спасатели Винницкой области ликвидируют последствия непогоды. В частности, спасатели уже шесть раз выезжали на раскряжевку деревьев, которые повалил сильный ветер в Хмельницком, Винницком районах и в городе Винница.
В частности, в городе Гнивань и селе Строинцы чрезвычайники снимали ветки с крыш частных домов, а также расчищали дороги в поселке Литин, селе Павленки и на улице Пирогова в областном центре. Пострадавших нет.
Черновицкая область
В Черновицкой области только за одни сутки спасатели семь раз выезжали для устранения последствий дождей. Работали как в Черновцах, так и в области - откачивали воду из подвалов жилых и админзданий, а также с придомовых территорий.
Ровенская область
На Ровенщине 20 июля непогода нанесла ущерб в городе Костополь - там подтопило восемь частных усадеб, в том числе один жилой дом. Спасатели с помощью мотопомп быстро откачали воду. Также вблизи села Данчимост расчистили дорогу от дерева, упавшего из-за порывов ветра.
Юг Украины
В то же время в ГСЧС обратили внимание на то, что южные регионы ждет другая опасность. По данным Укргидрометцентра, в период с 22 по 24 июля в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ливень в Киеве
Вчера днем столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.
Из-за значительного ливня в Киеве наблюдались проблемы с движением транспорта на ряде улиц города. В частности, первый заместитель начальника Патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий уточнил, где именно есть проблемы.
"Вниманию участников дорожного движения. Из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - написал он.
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