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З пов'язкою та під вигуки "Бій!": Трамп після замаху з'явився на з'їзді республіканців

Фото: Дональд Трамп (скрін з відео twitter.com/abc)
Автор: Володимир Костирін

Кандидат в президенти США Дональд Трамп, на якого нещодавно було скоєно замах, виступив 16 липня на з'їзді Республіканської партії у Мілуокі. Перший вихід політика на публічний захід після інциденту був сприйнятий прихильниками із захватом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Reuters.

У Трампа була пов'язка на правому вусі, яке куля нападника торкнулася під час стрілянини 13 липня на мітингу в штаті Пенсильванія. 

Прихильники кандидата в президенти від республіканців скандували "Бій! Бій! Бій"" ("Fight! Fight! Fight") та зустріли його бурхливими оплесками під час виступу на з'їзді, яке відбулося на форумі Fiserv.

Трамп стояв у ложі поруч із членами своєї родини та 39-річним сенатором з Огайо Джей Ді Венс, якого перед тим обрав віце-президентом у разі перемоги на майбутніх виборах.

Чотириденний з'їзд республіканців розпочався через кілька годин після того, як Трамп домігся великої судової перемоги, коли федеральний суддя відхилив одне з його кримінальних переслідувань. Національний з’їзд Республіканської партії США, як планувалося, збере понад 50 тисяч відвідувачів, включно з очікуваними 2400 делегатами від цієї політсили.

 

Дональд Трамп на з'їзді республіканців 16 липня (фото: скрін з відео twitter.com/abc)

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня на Дональда Трампа здійснили замах під час мітингу в штаті Пенсильванія, в результаті чого політик отримав легке вогнепальне поранення.

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл надати відповіді щодо спроби вбивства Трампа.

Раніше повідомлялося, що ФБР розслідують стрілянину по Трампу як спробу вбивства і можливий внутрішній теракт. Також правоохоронці повідомили ЗМІ, що вся наявна інформація у них вказує на те, що стрілець діяв один.

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Додамо, 14 липня Трамп виступив із першою заявою після замаху. А 15 він офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.

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Дональд Трамп