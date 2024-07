С повязкой и под возгласы "Бой!": Трамп после покушения появился на съезде республиканцев

У Трампа была повязка на правом ухе, которое коснулась пуля нападавшего во время стрельбы 13 июля на митинге в штате Пенсильвания.

Сторонники кандидата в президенты от республиканцев скандировали "Бой! Бой! Бой" ("Fight! Fight! Fight") и встретили его бурными аплодисментами во время выступления на съезде, состоявшемся на форуме Fiserv.

Former Pres. Trump arrived при RNC with bandage on his ear and appeared to get emotional as crowd chanted "USA!" https://t.co/J1uTx9MW2T pic.twitter.com/Zj3awC6SE1 — ABC News (@ABC) 16 июля 2024