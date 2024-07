З пов'язкою та під вигуки "Бій!": Трамп після замаху з'явився на з'їзді республіканців

У Трампа була пов'язка на правому вусі, яке куля нападника торкнулася під час стрілянини 13 липня на мітингу в штаті Пенсильванія.

Прихильники кандидата в президенти від республіканців скандували "Бій! Бій! Бій"" ("Fight! Fight! Fight") та зустріли його бурхливими оплесками під час виступу на з'їзді, яке відбулося на форумі Fiserv.

Former Pres. Trump arrived at the RNC with a bandage on his ear and appeared to get emotional as the crowd chanted "U.S.A!" https://t.co/J1uTx9MW2T pic.twitter.com/Zj3awC6SE1 — ABC News (@ABC) July 16, 2024

Трамп стояв у ложі поруч із членами своєї родини та 39-річним сенатором з Огайо Джей Ді Венс, якого перед тим обрав віце-президентом у разі перемоги на майбутніх виборах.

BREAKING: Former President Donald Trump has arrived at the RNC in Milwaukee, bandage covering his right ear following assassination attempt in Butler Pennsylvania pic.twitter.com/Cd27zt1mn9 — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) July 16, 2024

Чотириденний з'їзд республіканців розпочався через кілька годин після того, як Трамп домігся великої судової перемоги, коли федеральний суддя відхилив одне з його кримінальних переслідувань. Національний з’їзд Республіканської партії США, як планувалося, збере понад 50 тисяч відвідувачів, включно з очікуваними 2400 делегатами від цієї політсили.

Дональд Трамп на з'їзді республіканців 16 липня (фото: скрін з відео twitter.com/abc)

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня на Дональда Трампа здійснили замах під час мітингу в штаті Пенсильванія, в результаті чого політик отримав легке вогнепальне поранення.

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл надати відповіді щодо спроби вбивства Трампа.

Раніше повідомлялося, що ФБР розслідують стрілянину по Трампу як спробу вбивства і можливий внутрішній теракт. Також правоохоронці повідомили ЗМІ, що вся наявна інформація у них вказує на те, що стрілець діяв один.

Після замаху на Трампа штаб президента США Джо Байдена змінює передвиборчу стратегію.

Додамо, 14 липня Трамп виступив із першою заявою після замаху. А 15 він офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців.