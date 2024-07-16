С повязкой и под возгласы "Бой!": Трамп после покушения появился на съезде республиканцев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, на которого недавно было совершено покушение, выступил 16 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки. Первый выход политика на публичное мероприятие после инцидента был воспринят сторонниками с восторгом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и Reuters .

У Трампа была повязка на правом ухе, которое коснулась пуля нападавшего во время стрельбы 13 июля на митинге в штате Пенсильвания.

Сторонники кандидата в президенты от республиканцев скандировали "Бой! Бой! Бой" ("Fight! Fight! Fight") и встретили его бурными аплодисментами во время выступления на съезде, состоявшемся на форуме Fiserv.

Former Pres. Trump arrived при RNC with bandage on his ear and appeared to get emotional as crowd chanted "USA!" https://t.co/J1uTx9MW2T pic.twitter.com/Zj3awC6SE1 — ABC News (@ABC) 16 июля 2024

JUST IN: Former Pres. Trump has arrived при конвенции с bandage на его ear. Слияние очищалось при том, что было показано на jumbotron в musical interlude. https://t.co/6nqTci1UJY pic.twitter.com/BE1KsSs7p0 — ABC News (@ABC) July 16, 2024

Трамп стоял в ложе рядом с членами своей семьи и 39-летним сенатором из Огайо Джей Ди Вэнс, которого выбрал вице-президентом в случае победы на предстоящих выборах.

Дональд Trump and JD Vance — Trump's 2024 vice presidential running mate — попасть вплоть до первого времени в RNC в Milwaukee.



Это являющийся официальным президентом в первой общественной жизни, без сомнения. https://t.co/veWXoTIPEP pic.twitter.com/B83c825BSn — ABC News (@ABC) 16 июля 2024

БРЕКАНИЕ: Формер President Donald Trump был доставлен в RNC в Milwaukee, bandage охватывает его правильный ear following assassination attempt в Butler Pennsylvania pic.twitter.com/Cd27zt1mn9 — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) July 16, 2024

Четырехдневный съезд республиканцев начался через несколько часов после того, как Трамп добился крупной судебной победы, когда федеральный судья отклонил одно из его уголовных преследований. Национальный съезд Республиканской партии США, как планировалось, соберет более 50 тысяч посетителей, включая ожидаемые 2400 делегатов от этой политсилы.

Дональд Трамп на съезде республиканцев 16 июля (фото: скрин с видео twitter.com/abc)

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в штате Пенсильвания, в результате чего политик получил легкое огнестрельное ранение.

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин требовал от директора Секретной службы Кимберли Читл предоставить ответы на попытки убийства Трампа.

Ранее сообщалось, что ФБР расследуют стрельбу по Трампу как попытку убийства и возможный внутренний теракт. Также правоохранители сообщили СМИ, что вся имеющаяся информация у них указывает на то, что стрелок действовал один.

После покушения на Трампа штаб президента США Джо Байдена меняет предвыборную стратегию.

Добавим, 14 июля Трамп выступил с первым заявлением после покушения. А 15-ти он официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев.