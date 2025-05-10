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"АТЕШ" розвідав важливий завод, пов'язаний з дронами та РЛС у Петербурзі (фото)

Росія, Субота 10 травня 2025 10:05
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"АТЕШ" розвідав важливий завод, пов'язаний з дронами та РЛС у Петербурзі (фото) Фото: партизани розвідали важливий завод у Санкт-Петербурзі (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку на важливому для ВПК Росії заводі в Санкт-Петербурзі. Підприємство створює дрони, РЛС і системи самонаведення для ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти продовжують працювати з виявлення об'єктів, що відіграють ключову роль у підтримці російського військового потенціалу.

"Цього разу наші люди провели успішну розвідку акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радар ММС", розташованого в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Під час розвідки агенти "АТЕШ" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства.

"Особливу увагу було приділено технологічним лініям, пов'язаним із військовими замовленнями. Отриману інформацію вже передано Силам оборони України для подальшої роботи", - зазначають партизани.

Що відомо про підприємство "Радар ММС"

Це підприємство є одним із провідних розробників радіоелектронних систем і комплексів як спеціального, так і цивільного призначення. "

Радар ММС" бере активну участь у створенні високотехнологічних рішень для російської армії, включно із системами самонаведення для ракет, авіаційними пошуково-прицільними комплексами, безпілотними літальними апаратами і радіолокаційними станціями.

Як повідомлялося раніше, партизани побували на одному з ключових військових об'єктів РФ в Астраханській області. Йдеться про Ашулукський полігон, на якому проходить випробування ракетна зброя.

Крім того, агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ. Вона розташована у Владивостоці.

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