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"АТЕШ" провів розвідку важливого об'єкта в РФ, пов'язаного з випробуванням ракет (фото)

Росія, Середа 07 травня 2025 11:59
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"АТЕШ" провів розвідку важливого об'єкта в РФ, пов'язаного з випробуванням ракет (фото) Фото: партизани провели розвідку полігону "Ашулук" в Росії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани побували на одному з ключових військових об'єктів РФ в Астраханській області. Йдеться про Ашулукський полігон, на якому проходить випробування ракетна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент провів успішну розвідувальну операцію на Ашулукському полігоні в Астраханській області - одному з найбільших навчальних центрів Росії з підготовки особового складу Ракетних військ стратегічного призначення та випробуванням ракетного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вдалося максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування та активність.

"Під час операції також було зафіксовано перебої в мобільному зв'язку, що може вказувати на роботу засобів РЕБ або технічні збої військової інфраструктури", - додали в "АТЕШ".

Що відомо про Ашулуцький полігон

Ашулукський полігон - стратегічно важливий об'єкт. Тут проходять підготовку ракетники, а також проводяться випробування систем ППО та ударного озброєння.

Як зазначається, на його території вже діють агенти "АТЕШ", збираючи критично важливу інформацію про роботу об'єкта.

Розвідка полігонів у Росії

Партизани постійно проводять розвідку важливих об'єктів у Росії, пов'язаних із війною в Україні.

Наприклад, у вересні минулого року партизани розвідали російський полігон "Ангарський" у Криму. Його вдалося розкрити, незважаючи на обережність окупантів.

Уточнимо, що після серії вдалих розвідок російських стратегічних об'єктів, окупанти стали їх засекречувати і дуже скрупульозно ставитися до їхньої безпеки.

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