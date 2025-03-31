ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ: які кораблі виявлено

Понеділок 31 березня 2025 10:18
UA EN RU
Партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ: які кораблі виявлено Ілюстративне фото: партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ Російської Федерації, який розташований у Владивостоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", у бухті було зафіксовано великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.

Також зазначається, що наразі російські бойові кораблі не готуються до перекидання або виконання будь-яких серйозних завдань.

Фото: партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ (t.me/atesh_ua)

"Самі військовослужбовці переживають про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну, але далі чуток ця інформація не доходить - всі хоч скількись боєздатні засоби ППО і деякі частини і так там, до того ж значна їх частина вже знищена", - зазначили в "АТЕШ".

Партизани зібрали дані про логістику, транспорт і переміщення техніки у бухті та передали Силам оборони України.

Стан російського флоту

Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Також за даними британської розвідки після трьох років війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Які дати завершення війни в Україні називали у Трампа і чи є вони реальними
Які дати завершення війни в Україні називали у Трампа і чи є вони реальними
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна