Партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ: які кораблі виявлено
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ Російської Федерації, який розташований у Владивостоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними "АТЕШ", у бухті було зафіксовано великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.
Також зазначається, що наразі російські бойові кораблі не готуються до перекидання або виконання будь-яких серйозних завдань.
"Самі військовослужбовці переживають про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну, але далі чуток ця інформація не доходить - всі хоч скількись боєздатні засоби ППО і деякі частини і так там, до того ж значна їх частина вже знищена", - зазначили в "АТЕШ".
Партизани зібрали дані про логістику, транспорт і переміщення техніки у бухті та передали Силам оборони України.
Стан російського флоту
Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.
Також за даними британської розвідки після трьох років війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції.
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