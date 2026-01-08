Пов'язані з купівлею нафти. Трамп схвалив посилення санкцій проти РФ, - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис сенатора-республіканця Ліндсі Грема у соцмережі Х.
Ліндсі Грем зазначив, що мав "дуже продуктивну" зустріч з президентом Трампом з різних питань. І він схвалив законопроект про санкції проти Росії.
"Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних", - наголосив Грем.
Сенатор зазначив, що цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.
"Цей законопроект надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України", - написав він.
Ліндсі Грем додав, що з нетерпінням чекає на "сильне двопартійне голосування" вже наступного тижня.
Нагадаємо, Ліндсі Грем є співавтором законопроєкту про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України.
Серед 50 співавторів законопроекту в Сенаті - однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.
Документ покликаний послабити економіку Росії та схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні.
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що якщо Росія не поверне викрадених українських дітей, він просуватиме законопроект про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Він назвав викрадення Росією українських дітей "мерзенним і варварським злочином".
Також Грем закликав посилити тиск на РФ і передати Україні ракети Tomahawk.