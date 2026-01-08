Пов'язані з купівлею нафти. Трамп схвалив посилення санкцій проти РФ, - сенатор Грем

Ліндсі Грем зазначив, що мав "дуже продуктивну" зустріч з президентом Трампом з різних питань. І він схвалив законопроект про санкції проти Росії.

"Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних", - наголосив Грем.

Сенатор зазначив, що цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

"Цей законопроект надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України", - написав він.

Ліндсі Грем додав, що з нетерпінням чекає на "сильне двопартійне голосування" вже наступного тижня.