Связаны с покупкой нефти. Трамп одобрил ужесточение санкций против РФ, - сенатор Грэм

Линдси Грэм отметил, что имел "очень продуктивную" встречу с президентом Трампом по различным вопросам. И он одобрил законопроект о санкциях против России.

"Это будет вовремя, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных", - сказал Грэм.

Сенатор отметил, что этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина.

"Этот законопроект даст президенту Трампу огромное влияние на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины", - написал он.

Линдси Грэм добавил, что с нетерпением ждет "сильное двухпартийное голосование" уже на следующей неделе.