Связаны с покупкой нефти. Трамп одобрил ужесточение санкций против РФ, - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сенатора-республиканца Линдси Грэма в соцсети Х.
Линдси Грэм отметил, что имел "очень продуктивную" встречу с президентом Трампом по различным вопросам. И он одобрил законопроект о санкциях против России.
"Это будет вовремя, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных", - сказал Грэм.
Сенатор отметил, что этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина.
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромное влияние на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины", - написал он.
Линдси Грэм добавил, что с нетерпением ждет "сильное двухпартийное голосование" уже на следующей неделе.
Напомним, Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, которые поддерживают агрессию Кремля против Украины.
Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате - одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма. Он назвал похищение Россией украинских детей "мерзким и варварским преступлением".
Также Грэм призвал усилить давление на РФ и передать Украине ракеты Tomahawk.