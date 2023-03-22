Пов'язане з РФ угруповання погрожує організаціям, які допомагають біженцям із України, - ЗМІ

У січні на адреси організацій, які працюють з українськими біженцями, надійшов потік електронних листів із погрозами та фейками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"В електронних листах попереджалося, що українських чоловіків призовного віку мали заарештувати та відправити додому. Потім вони будуть змушені боротися проти російських військ, згідно з передбачуваною угодою між Україною та її союзниками. Люди, які отримали електронні листи, повинні негайно надати особисту інформацію та будь-яке відоме місцеперебування українців, які мешкають поблизу", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ці електронні листи були фальшивими, а уряди Латвії, Литви та Польщі швидко випустили попередження про те, що ця діяльність не відповідає дійсності.

Повідомлення були роботою групи Ghostwriter, яка роками займалася дискредитацією НАТО і намагалася підірвати регіональні відносини в Європі. Ghostwriter зламувала сайти для публікації підроблених статей новин. Група видавала себе за урядовців у передбачуваних пресрелізах і використовувала підроблені листи, щоб спробувати посіяти антизахідні настрої.

"Мета, як і в багатьох інших операціях Ghostwriter - спробувати створити паніку і спровокувати страх, а глобальна мета - спробувати розділити союзників і зірвати їхню роботу", - заявила експерт з дезінформації Аннелі Ахонен.

Дослідники безпеки у 2021 році заявили, що мають високу впевненість у зв'язках Ghostwriter з Білоруссю. У центрі передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО повідомили, що угруповання Ghostwriter є російським. Минулого року Facebook заблокував фейкові відеоролики від Ghostwriter, на яких з'являлася здача в полон в РФ українських військових.