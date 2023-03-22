Связанная с РФ группировка угрожает организациям, помогающим беженцам из Украины, - СМИ
В январе в адрес организаций, работающих с украинскими беженцами, поступил поток электронных писем с угрозами и фейками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"В электронных письмах предупреждалось, что украинских мужчин призывного возраста должны были арестовать и отправить домой. Затем они будут вынуждены бороться против российских войск, согласно предполагаемому соглашению между Украиной и ее союзниками. Люди, получившие электронные письма, должны немедленно предоставить личную информацию и будь - какое известное местонахождение украинцев, проживающих поблизости", - говорится в материале.
Эти электронные письма были фальшивыми, а правительства Латвии, Литвы и Польши быстро выпустили предупреждение о том, что эта деятельность не соответствует действительности.
Сообщения были работой группы Ghostwriter, которая годами занималась дискредитацией НАТО и пыталась подорвать региональные отношения в Европе. Ghostwriter взламывала сайты для публикации поддельных новостных статей. Группа выдавала себя чиновниками в предполагаемых пресс-релизах и использовала поддельные письма, чтобы попытаться посеять антизападные настроения.
"Цель, как и во многих других операциях Ghostwriter - попытаться создать панику и спровоцировать страх, а глобальная цель - попытаться разделить союзников и сорвать их работу", - заявила эксперт по дезинформации Аннели Ахонен.
Исследователи безопасности в 2021 году заявили, что обладают высокой уверенностью в связях Ghostwriter с Беларусью. В центре передового опыта стратегических коммуникаций НАТО сообщили, что группировка Ghostwriter является российской. В прошлом году Facebook заблокировал фейковые видеоролики от Ghostwriter, на которых появлялась сдача в плен в РФ украинских военных.
Напомним, что хакеры массово распространяли опасные письма по теме "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" по скомпрометированным электронным адресам государственных органов.
В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого один сотрудник получил ранения. Позже выяснилось, что взрывчатка находилась в письме, адресованном послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.
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