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В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине

12:14 13.08.2026 Чт
1 мин
Россияне знали, что целятся в гражданский объект
aimg Елена Чупровская
В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине Фото: последствия обстрела поезда в Одесской области (facebook.com oda.odesa)
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Стало известно, как выглядит поезд, утром 13 августа попавший под вражеский удар "Шахеда".

Как сообщает РБК-Украина, фото и видео последствий опубликовали президент Украины Владимир Зеленский и ГСЧС Украины.

Как известно, в результате удара погибли машинист и его помощник. Пассажиры, которых было 340 в момент удара, не пострадали. Их автобусами доставили в Одессу.

"И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская", - сказал президент.

Также Зеленский призвал мир к решительному ответу на коварные удры окупантов и усиление украинского ПВО.

"Спасатели эвакуировали 317 пассажиров, из них 67 детей", - добавили в ГСЧС.

На фото, опубликованных спасателями, видно, что кабина машиниста полностью разрушена.

"Произошло возгорание локомотива. Пожарные ликвидировали пожар", - говорится в заявлении.

Напомним, попадание в поезд ОЖД произошло сегодня утром. Как сообщается, команда "Укрзализныци" получила сообщение о реактивном дроне, и отправила его машинисту.

Впрочем, из-за высокой скорости "Шахеда" и его резкого маневра остановить локомотив не успели.

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