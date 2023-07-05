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Потяги УЗ з Перемишля затримуються на майже 6 годин: в чому причина

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Україна, Середа 05 липня 2023 08:51
Потяги УЗ з Перемишля затримуються на майже 6 годин: в чому причина Фото: потяги "Укрзалізниці" із Перемишля затримуються майже на 6 годин 5 липня (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Потяги "Укрзалізниці" з Перемишля та назад у середу, 5 липня, затримуються від 2 до 6 години через НП на залізниці біля Перемишля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:

  • 716/715 Перемишль - Київ +5:52
  • 32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24
  • 54/53 Перемишль - Київ +5:40
  • 36/35 Перемишль - Одеса +5:40
  • 37/38 Ужгород - Одеса +3:41
  • 705/706 Київ - Перемишль +1:39

При цьому 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі, вони курсують до міст Перемишль, Варшава та Хелм.

Раніше РБК-Україна розповідала, як купити квиток на "дефіцитний" потяг "Київ-Варшава".

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