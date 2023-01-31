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"Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі: як курсуватимуть

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 10:32
"Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі: як курсуватимуть Фото: УЗ запустила нові потяги до Польщі з Києва та Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Укрзалізниця" запускає нові міжнародні потяги з Києва та Харкова. Вони будуть курсувати до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УЗ".

З Харкова буде ходити потяг №73/74 з зупинкою у Києві. Він прямуватиме до польського Перемишля.

Потяг відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва він прибуватиме о 21:04, а до Перемишля - об 11:13. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

"Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків - Хелм курсує з Харкова по парних числах", - йдеться у повідомлення.

Також запускають потяг №67/19 - 20/68 Київ - Варшава, Хелм. Він відправлятиметься зі столиці щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави - о 10:12. У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:45, з Хелма - о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири, прибувши до Хелма, можуть пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати онлайн на сайті польської залізниці.

Квитки на поїзди можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила потяг №131/132, який курсує з Львова до Дніпра.

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