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Поезда УЗ из Перемышля задерживаются почти на 6 часов: в чем причина

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Украина, Среда 05 июля 2023 08:51
Поезда УЗ из Перемышля задерживаются почти на 6 часов: в чем причина Фото: поезда "Укрзализныци" из Перемышля задерживаются почти на 6 часов 5 июля (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Поезда "Укрзализныци" из Перемышля и обратно в среду, 5 июля, задерживаются от 2 до 6 часов из-за ЧП на железной дороге возле Перемышля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

  • 716/715 Перемышль - Киев +5:52
  • 32/31 Перемышль - Запорожье +4:24
  • 54/53 Перемышль - Киев +5:40
  • 36/35 Перемышль - Одесса +5:40
  • 37/38 Ужгород - Одесса +3:41
  • 705/706 Киев - Перемышль +1:39

При этом 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу, они курсируют в города Перемышль, Варшаву и Хелм.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как купить билет на "дефицитный" поезд "Киев-Варшава".

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