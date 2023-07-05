Поезда УЗ из Перемышля задерживаются почти на 6 часов: в чем причина
Поезда "Укрзализныци" из Перемышля и обратно в среду, 5 июля, задерживаются от 2 до 6 часов из-за ЧП на железной дороге возле Перемышля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8 утра следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:
- 716/715 Перемышль - Киев +5:52
- 32/31 Перемышль - Запорожье +4:24
- 54/53 Перемышль - Киев +5:40
- 36/35 Перемышль - Одесса +5:40
- 37/38 Ужгород - Одесса +3:41
- 705/706 Киев - Перемышль +1:39
При этом 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.
Напомним, что "Укрзализныця" назначила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу, они курсируют в города Перемышль, Варшаву и Хелм.
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