Як купити квитки на дефіцитний поїзд Київ-Варшава: інструкція

Потяг з Києва до Варшави – один із тих, на які складно купити квитки: їх швидко розкуповують, як тільки ті з'являються у продажі. З листопада минулого року "Укрзалізниця" повністю перевела продажі квитків на поїзд №67/68 "Київ-Варшава" в онлайн. Це зробили для запобігання перепродажів. Втім, придбати квитки на цей поїзд все одно складно.

Чому складно купити квитки на поїзд Київ-Варшава

Маршрут з Києва до Варшави належить до напрямків підвищеного попиту, каже у коментарі РБК-Україна експерт із залізничного транспорту та автор влогу "Залізні Магістралі" Олег Васильєв.

"Основна проблема полягає в обмеженій кількості вагонів європейського габариту. "Варшавський" поїзд складається з п’яти вагонів, які вміщають по 30 осіб. Загальна кількість місць у поїзді – 150. За умов ажіотажного попиту цього недостатньо. Як відомо, наявність дефіциту породжує зловживання", – каже він.

Хоча продаж квитків за цим напрямком повністю перевели в онлайн, а кількість місць у вагонах збільшили, люди й далі "полюють" за квитками та скаржаться на відсутність вільних місць.

"Недавно член правління "УЗ" Олександр Перцовський повідомив, що триває робота із польськими колегами щодо допуску на польську залізницю звичайних українських вагонів. Вони мають більший габарит, але можуть їздити по євроколії після заміни візків на кордоні", – каже співрозмовник.

Фото: Напрямок "Київ-Варшава" належить до дефіцитних: квитків завжди не вистачає (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як купити квитки на потяг Київ-Варшава: інструкція

Квитки на поїзд "Київ – Варшава" доступні як на сайті "Укрзалізниці", так і в її мобільному додатку. Продаж квитків відкривається о 08:00 за 20 діб до дати рейсу (вам треба відрахувати 20 днів вперед від дати, коли ви купуєте квиток).

Для групових замовлень є спеціальний онлайн-канал замовлень. Офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговують виключно у відповідній спеціалізованій касі. Там кількість квитків обмежена, щоб онлайн їх могли придбати всі інші пасажири.

Краще починати шукати квитки в ту ж хвилину, коли відкрилися продажі. Оскільки всі наявні квитки на конкретний день розкуповують за 5-7 хвилин. На попередні дні квитки відповідно розкуповують раніше, і знайти їх шанси мінімальні. Для пошуку квитків потрібно обирати напрямок Київ-Варшава Всходня, але не Варшава Центральна чи Варшава Заходня.

Скільки коштують квитки на поїзд "Київ-Варшава"

Ціна одного квитка на поїзд Київ-Варшава складає близько 1700 грн.

Квитки при купівлі можна зарезервувати на 15 хвилин. Якщо за цей час ви їх не оплатили, вони повертаються в продаж. Це ще одна порада, якщо не встигли купити квиток о 8.00: о 8:15-8:17 можуть з’явитися ще кілька квитків, які не оплатили або передумали купувати.

Фото: Квитки на потяг з Києва до Варшави з'являються у продажу за 20 діб до дати відправлення (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Буває так, що потрібно купити квиток на інший день. Їх можна періодично моніорити, і можливо, вам пощастить. Це може статися, якщо хтось поверне свій квиток. Всі квитки, які повертають, вводяться в систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку. Тож є шанси купити квитки і за день до поїздки.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд "Київ–Варшава–Київ" онлайн в одні руки, обмежена 4 квитками на одне замовлення. Серії квитків купувати не можна. Бот-акаунти IT-система "Укрзалізниці" буде блокувати автоматично та незворотно.