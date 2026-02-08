Потяги "Укрзалізниці" змінюють маршрути: які рейси скасовано і куди тепер прямують

У зв'язку з поточною ситуацією окремі приміські поїзди тимчасово курсуватимуть не за повним маршрутом.

Зокрема, рух обмежується до станції Кролевець, а ділянка до станції Сновськ наразі не обслуговуватиметься.

Найближчого дня поїзди прямуватимуть за оновленими маршрутами. Рейс №6541 курсуватиме за напрямком Кролевець - Конотоп замість маршруту Неплюєве - Конотоп.

Зворотний поїзд №6542 проїде з Конотопа до Кролевця, а не до Неплюєвого. Також змінено маршрут поїзда №6543, який слідуватиме за напрямком Неплюєве - Конотоп.

Тимчасове скасування окремих рейсів

Окрім коригування маршрутів, тимчасово скасовується низка приміських поїздів. Зокрема, 9 лютого не курсуватимуть рейси №6502 та №6504 за напрямком Сновськ - Бахмач-Пас., а також поїзди №6501 та №6503 за маршрутом Бахмач-Пас. - Сновськ.

Пасажирам радять враховувати зазначені зміни під час планування поїздок залізничним транспортом та заздалегідь уточнювати актуальний розклад руху.