Потяги "Укрзалізниці" змінюють маршрути: які рейси скасовано і куди тепер прямують

В окремих регіонах тимчасово змінюється рух приміських поїздів: частину маршрутів скорочено, а низку рейсів скасовано. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти розклад і зважати на оновлені схеми слідування.
У зв'язку з поточною ситуацією окремі приміські поїзди тимчасово курсуватимуть не за повним маршрутом.
Зокрема, рух обмежується до станції Кролевець, а ділянка до станції Сновськ наразі не обслуговуватиметься.
Найближчого дня поїзди прямуватимуть за оновленими маршрутами. Рейс №6541 курсуватиме за напрямком Кролевець - Конотоп замість маршруту Неплюєве - Конотоп.
Зворотний поїзд №6542 проїде з Конотопа до Кролевця, а не до Неплюєвого. Також змінено маршрут поїзда №6543, який слідуватиме за напрямком Неплюєве - Конотоп.
Окрім коригування маршрутів, тимчасово скасовується низка приміських поїздів. Зокрема, 9 лютого не курсуватимуть рейси №6502 та №6504 за напрямком Сновськ - Бахмач-Пас., а також поїзди №6501 та №6503 за маршрутом Бахмач-Пас. - Сновськ.
Пасажирам радять враховувати зазначені зміни під час планування поїздок залізничним транспортом та заздалегідь уточнювати актуальний розклад руху.
Нагадуємо, що протягом 2025 року "Укрзалізниця" забезпечила евакуацію 11 тисяч осіб із прифронтових територій, при цьому найбільша кількість людей була вивезена з Донецької області, а пік евакуації припав на серпень, коли з регіону відправили 950 осіб.
Зазначимо, що вночі 8 лютого російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, через що було скасовано низку рейсів, тимчасово змінено приміське та регіональне сполучення в Чернігівській і Сумській областях, а також виникли затримки поїздів №66 Київ - Суми та №114 Ужгород - Харків, які згодом відновили графік руху.