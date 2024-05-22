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Потяги з України до Польщі їздитимуть швидше: новий графік

Фото: потяги з України до Польщі будуть їздити швидше з 9 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі потяги з України до Польщі будуть їздити швидше. Новий графік запрацює з 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що маршрут потяга з Києва до Варшави вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ (Польща).

Тепер графік виглядатиме так:

  • поїзд №67 Київ - Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15);
  • поїзд №68 Варшава - Київ відправлятиметься зі станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Також скориговано графіки руху поїздів до Хелма, що має скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

  • Поїзд №119 Дніпро - Київ - Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).
  • Поїзд №120 Хелм - Київ - Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.
  • Поїзд №19 Київ - Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).
  • Поїзд №20 Хелм - Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
  • Поїзд №23 Київ - Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).
  • Поїзд №24 Хелм - Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Продаж квитків на потяги за новим графіком вже доступний. Переглянути розклад руху, придбати квитки можна у застосунку УЗ та на оновленому вебсайті.

РБК-Україна раніше пояснювало, як придбати квитки на популярний поїзд Київ - Варшава.

Також ми розповідали, як можна доїхати з України до найближчих аеропортів у сусідніх країнах.

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