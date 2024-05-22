Поезда из Украины в Польшу будут ездить быстрее: новый график

Отмечается, что маршрут поезда из Киева в Варшаву удалось сократить на 1 час 23 минут благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск (Польша).

Теперь график будет выглядеть так:

поезд №67 Киев - Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15);

поезд №68 Варшава - Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).

Также скорректированы графики движения поездов в Хелм, что должно сократить как время в пути, так и ожидание пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

Поезд №119 Днепр - Киев - Хелм отправляется из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибудет к конечной остановке в 16:33 (вместо 17:20).

отправляется из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибудет к конечной остановке в 16:33 (вместо 17:20). Поезд №120 Хелм - Киев - Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 - 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.

будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 - 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28. Поезд №19 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55).

будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55). Поезд №20 Хелм - Киев отправляется со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибудет к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17).

отправляется со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибудет к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17). Поезд №23 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05).

будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05). Поезд №24 Хелм - Киев отправляется со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибудет к конечной остановке в 05:13 (вместо 05:39).

Продажа билетов на поезда по новому графику уже доступна. Посмотреть расписания, приобрести билеты можно в приложении УЗ и на обновленном вебсайте.