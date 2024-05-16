Поїзди та автобуси. Як доїхати з України до найближчих аеропортів
Влітку українці активніше подорожують за кордон, де нерідко користуються послугами авіакомпаній. Вильоти при цьому найчастіше планують із сусідніх країн, куди швидше діставатися.
Як доїхати із України до найближчих аеропортів, РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.
Як дістатися до найближчих аеропортів у Польщі
Подорожувати літаком українцям зручно із найближчих аеропортів сусідніх країн – Польщі, Молдові, Румунії, Угорщини та Словаччини. Дістатися до них можна як прямими автобусами з великих міст України, так і залізницею – нерідко із пересадками.
Аеропорт Жешув Ясенка розташований лише за 100 км від кордону з Україною. Відстань від Львова – 170 км. Дістатися можна автотранспортом чи залізницею з Києва, Харкова, Львова, інших міст. До аеропорту можна доїхати прямим автобусними рейсами зі Львова (5 годин) чи Києва (15 годин). Також доступні автобусні маршрути до аеропорту з Луцька, Києва, Хмельницького, Івано-Франківська, Вінниці та Дніпра.
Залізницею до Жешува можна дістатися спершу до Перемишля – рейси є з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя. Потім можна пересісти на електричку до Жешува, а там – на ще одну до аеропорту. Або ж автобусами № 51 та №53.
Фото: Пасажири в аеропорту Жешув (facebook.com/PLRZE)
За 330 км від Львова розташований аеропорт Краків-Баліце. До нього також курсують автобуси зі Львова, Києва, Хмельницького, Хмельницького, Луцька, Полтави та Миколаєва. Із центру Кракова до аеропорту можна дістатися автобусами №209, 300, 902, які відправляються кожні 30-60 хв.
Також можна їхати залізницею – із Перемишля, а потім поїздами із залізничного вокзалу Кракова.
Аеропорт Люблін розташований за 200 км від Ковеля. Доїхати до міста можна автобусом із Ковеля, Львова, Івано-Франківська, Києва, Вінниці, Одеси та Черкас. Із Любліна до самого аеропорту можна дістатися місцевим транспортом – наприклад, автобусом №5 або електричкою.
Аеропорт Кошице у Словаччині
Аеропорт Кошице у Словаччині розташований поблизу українського кордону. З Ужгорода до нього 100 км. До Кошице можна дістатися прямими автобусами з Ужгорода, Мукачево, Сваляви, Стрия, Чернівців, Коломиї. З Ужгорода та Мукачева є кілька рейсів щодня, якими пасажири можуть дістатися головного автовокзалу Кошице. Час у дорозі приблизно 5 годин.
Також із Мукачево до Кошице щодня курсують два прямі поїзди, час у дорозі близько 4 годин. З місцевого автовокзалу та залізничного вокзалу кожні 30-60 хвилин до аеропорту курсує автобус №23.
Фото: Подорож автобусом (gettyimages.com)
Аеропорти Сучава та Ясси у Румунії
За 80 км від Чернівців розташований аеропорт Сучава. Пасажирам зручно дістатися із Чернівців до Сучави одним із щоденних автобусів, час у дорозі 2-3 години. Більшість цих автобусів мають кінцеву зупинку на залізничному вокзалі Сучави. До аеропорту можна доїхати міським автобусом №8.
За 330 км від Одеси розташований аеропорт Ясси. З України до цього аеропорту зручно дістатися залізницею та автобусами. Наприклад, поїздом №351 з Києва до Кишинева із зупинкою на станції Унгени. До аеропорту можна доїхати молдовським поїздом до станції Ясси-Сокола. Звідти можна сісти на автобус до аеропорту.
До аеропорту Ясси також можна доїхати з Одеси одним із автобусних рейсів.
Аеропорт Кишинів у Молдові
До аеропорт Кишинева за 200 км від Одеси можна дістатися прямим поїздом №351 з Києва або автобусами з Одеси, Запоріжжя, Миколаєва та Чернівців. Автобуси з Одеси прибувають безпосередньо до аеропорту Кишинева.
З центру Кишинева до аеропорту можна доїхати тролейбусом №30.
Аеропорт Дебрецен в Угорщині
До аеропорту Дебрецен із України можна доїхати як залізницею, так і прямими автобусами. Поїздом можна їхати з Києва або Чопа до Будапешта, також є поїзди з Мукачево до Будапешта через Дебрецен.
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