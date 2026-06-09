Потяги метро в Києві пропонують залишати на станціях під час атак РФ: що це змінить

Хто і коли зареєстрував цю петицію

У четвер, 4 червня, на порталі електронних петицій до КМР з'явилась пропозиція розміщувати вагони столичного метрополітену на станціях під час використання їх як бомбосховищ.

Із цим питанням до міської влади звернувся автор петиції №14283 Денис Васильович Якимчук.

Петиція щодо розміщення вагонів метро на станціях під час використання їх як бомбосховищ (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

Станом на 20:00 понеділка, 8 червня, під петицією було зібрано лише 585 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишалось 55 днів.

Чому вагони метро просять залишати на станціях

Автор петиції нагадав, що під час масованих атак на столицю містяни використовують станції метрополітену як укриття для захисту свого життя та життя своїх близьких.

"На жаль, станції, хоч і є дуже безпечним місцем, не обладнані для тривалого перебування людей, а розраховані лише на короткочасне перебування пасажирів", - констатував він.

Активіст уточнив, що з огляду на це там відсутні:

достатній простір;

необхідна кількість місць для сидіння.

"Через це люди змушені самостійно облаштовувати свій комфорт, розміщуючи на станціях намети, матраци та стільці", - зауважив Якимчук.

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Виходячи з такої ситуації, підписанти петиції пропонують (вважаючи це доцільним) розміщувати потяги метрополітену безпосередньо на підземних станціях - із безперешкодним доступом до них для населення.

Що може змінити запропоноване рішення

На думку автора петиції, запропоновані в ній зміни значно підвищать комфорт містян під час використання станцій у ролі укриттів:

створять додатковий простір;

створять додаткові місця для сидіння;

збільшать кількість людей, які зможуть убезпечити себе під час постійних атак.

"Крім підвищення комфорту для киян, таке рішення також сприятиме захисту потягів метрополітену від можливих атак, адже вони перебуватимуть на безпечній глибині", - додав Якимчук.

Насамкінець він нагадав, що у разі виникнення аварійних ситуацій (таких як руйнування або пожежі на вході чи виході зі станції), потяги "можуть бути використані для екстреної евакуації постраждалих".